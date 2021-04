« Quatuor IXI Electric » de Guillaume Roy, Régis Huby et Atsushi Sakaï (diffusion intégrale et portraits)

Notre Création mondiale de la semaine est résolument électrique avec une suite de miniatures baptisée quatuor IXI électrique : cinq pièces pour quatre paires de mains et de pieds …

« Quatuor IXI Electric » de Guillaume Roy,Régis Huby et AtsushiSakaï

Interprété par le Quatuor IXI :

Régis Huby et Théo Ceccaldi (violons), Guillaume Roy (alto) et Atsushi Sakaï (violoncelle)

Création enregistrée le 05 octobre 2017 à Radio France - Rediffusion

Diffusion intégrale et portraits des compositeurs

Diffusion intégrale

L’émission-portrait de ce soir a la particularité d’être un portrait à quatre faces ; c’est celui d’un quatuor à cordes, le Quatuor IXI, longtemps actif dans le champ du jazz et de l’improvisation, et qui par conséquent écrit et improvise sa propre musique.

Au tout début de l’aventure en 1994 deux musiciens : le violoniste Régis Huby et l’altiste Guillaume Roy. Pour nos miniatures radiophoniques en 2017, les musiciens du Quatuor IXI avaient souhaité élargir le spectre de leurs instruments grâce à l’électricité. Une extension, qui sollicite évidemment le corps tout entier, mains et pieds … Cette extension, Régis Huby la décrit comme une caisse de résonance et un jeu de doubles.

Pour apprécier pleinement cet espace autour du son, notre équipe du son a réalisé en 2017 une version en trois dimensions, autrement dit en 5.1, et une autre en binaural : deux versions que vous pouvez retrouver sur le site Hyperradio.

Pour cela, équipez-vous d’un bon casque !

Equipe de son : Delphine Baudet, Jean-Benoît Tétu, Vincent Villetard, Cécile Juricic

Chaque page qui s’écrit pour cette émission a sa réalité organique, à la fois dans le déroulement temporel de l’enregistrement et dans les relations qui se tissent entre compositeur, interprètes et directeur artistique de l’enregistrement. Avec les musiciens de jazz, les improvisateurs, nos séances en studio sont évidemment très différentes, puisque les musiciens sont eux-mêmes auteurs de leur musique. On plonge tout de suite dans la matière sonore !

C’est ce qui s’est passé dans notre studio, avec ceci de très particulier à cette séance : les musiciens ont dû s’approprier le jeu des pieds induit par les pédales d’effet. Le plus aguerri des quatre peut-être est le violoniste Régis Huby, qui a l’habitude d’augmenter son instrument, quand il joue solo. A quatre, évidemment, le jeu se complique…

Actualité Quatuor IXI :

° C'est sous la forme du trio que IXI poursuit sa route aujourd'hui, après avoir bien exploré le versant électrique du quartet au concert, sur la saison 2018-19. Le Trio IXI - Régis Huby, Guillaume Roy & Atsushi Sakaï - a enregistré une musique totalement improvisée lors d'un concert en Italie (Frioul) : "Live at Gravner Winery" - label Cam Jazz / https://camjazz\.com/winery\-series\.html

° Autre prolongement du quartet : Guillaume Roy et Atsushi Sakaï ont créé avec le pianiste Stéphan Oliva un trio (Trio Roy Oliva Sakaï) dont on pourra bientôt entendre la musique en ligne sur le site de l'AJMI !

Musiques additionnelles :

Souris, oiseau, punaise et la Nuit étoilée extraits de l’album « Temps suspendu »

Quatuor IXI

Label Abalone

Quatuor IXI Label Abalone Improvisation extraite de l’album « Phrasen »

Quatuor IXI avec Joachim Kühn, piano

Label Signature

Quatuor IXI avec Joachim Kühn, piano Label Signature Extrait de l’album « Habka »

Quatuor IXI, avec Kamilya Jubran et Sarah Murcia

Label Abalone

Quatuor IXI, avec Kamilya Jubran et Sarah Murcia Label Abalone Improvisation du trio IXI / premier Mouvement - label Cam Jazz - https://camjazz\.com/winery\-series\.html

Infuse de Guillaume Roy par le trio Roy, Oliva, Saka

