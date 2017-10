" Quatuor IXI Electric " de Guillaume Roy, Régis Huby et Atsushi Sakaï (Diffusion intégrale et portrait)

« Quatuor IXI Electric » de Guillaume Roy,Régis Huby et Atsushi Sakaï Interprété par le Quatuor IXI : Régis Huby et Théo Ceccaldi : violons, Guillaume Roy : alto et Atsushi Sakaï : violoncelle Création enregistrée le 05 octobre 2017 à Radio France

L’émission-portrait de ce soir a la particularité d’être un portrait à quatre faces ; c’est celui d’un quatuor à cordes, le quatuor IXI, actif dans le champ du jazz et de l’improvisation, et qui par conséquent écrit et improvise sa propre musique.

Au tout début de l’aventure en 1994 deux musiciens : le violoniste Régis Huby et l’altiste Guillaume Roy.

Pour nos miniatures radiophoniques, les musiciens du quatuor IXI ont souhaité élargir le spectre de leurs instruments grâce à l’électricité. Une nouvelle extension, qui sollicite évidemment le corps tout entier, mains et pieds …

Cette extension, Régis Huby la décrit comme une caisse de résonance et un jeu de doubles.Pour apprécier pleinement cet espace autour du son, notre équipe du son a réalisé une version en trois dimensions, autrement dit en 5.1, et une autre en binaural : deux versions que vous pouvez retrouver sur le site Hyperradio.

Pour cela, équipez-vous d’un bon casque !

Chaque page qui s’écrit pour cette émission a sa réalité organique, à la fois dans le déroulement temporel de l’enregistrement et dans les relations qui se tissent entre compositeur, interprètes et directeur artistique de l’enregistrement. Avec les musiciens de jazz, les improvisateurs, nos séances en studio sont évidemment très différentes, puisque les musiciens sont eux-mêmes auteurs de leur musique. On plonge tout de suite dans la matière sonore !

C’est ce qui s’est passé le 5 octobre dans notre studio, avec ceci de très particulier à cette séance : les musiciens ont dû s’approprier le jeu des pieds induit par les pédales d’effet. Le plus aguerri des quatre peut-être est le violoniste Régis Huby, qui a l’habitude d’augmenter son instrument, quand il joue solo. A quatre, évidemment, le jeu se complique…

Il est toujours très instructif d’écouter les musiciens de jazz parler d’écriture, de composition, car ils ont une approche bien à eux de ce processus créatif. Cette émission nous propose une discussion à bâtons rompus avec Guillaume Roy et Régis Huby !

facebook IXI

ACTUS : Le quatuor IXI n’en finit pas de défricher et de se frotter à des esthétiques différentes. On les a entendus au disque autrefois en compagnie du pianiste allemand Joachim Kühn, ils jouent aujourd’hui avec le pianiste François Couturier.

Beaucoup plus récemment, ils ont apporté leur contrepoint à un nouvel album paru sur le label Abalone créé par Régis Huby avec le duo formé par la chanteuse et oudiste palestinienne Kamilya Joubran et la contrebassiste Sarah Murcia. Cet album Habka vient tout juste de sortir !

Autre rencontre, celle du clarinettiste d’origine klezmer YOM qui, lorsqu’il ne s’associe pas au cirque contemporain, impulse tous types de rencontres musicales pour élargir la palette du musicien. De nombreux projets de YOM s’abreuvent aussi à la source de la spiritualité et des musiques sacrées : c’est le cas d’Illuminations, la musique née en mai dernier, de sa rencontre avec le quatuor IXI, et qui sera repris cet automne. Premier concert de la tournée demain dimanche aux Bouffes du nord à Paris.

Le quatuor IXI sera aussi invité par le Festival Jazz d’Or à Strasbourg le 16 novembre prochain dans une nouvelle formule qui l’associe au quartet allemand du batteur Déjan Terzic

Musiques en plus :

Souris, oiseau, punaise et la Nuit étoilée extraits de l’album « Temps suspendu »

Quatuor IXI

Label Abalone

Improvisation extraite de l’album « Phrasen »

Quatuor IXI avec Joachim Kühn, piano

Label Signature

Extrait de l’album « Habka »

Quatuor IXI, avec Kamilya Jubran et Sarah Murcia

Label Abalone

« Illuminations »

Quatuor IXI avec YOM, clarinette