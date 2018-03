" Pub-Reklamen " de Georges Aperghis (Rediffusion intégrale et portrait du compositeur)

Pour la petite histoire: j'avais apporté une tablette de chocolat à Georges au moment où je lui ai chanté les Pub-Reklamen pour la première fois chez lui. Le verso de la tablette (...avec son prix) a servi à chercher et décider de l'ordre pour l'envoyer à la Biennale de Münich où elles ont été créées. Donatienne Michel-Dansac

« Pub-Reklamen » de Georges Aperghis

Interprétées par Donatienne Michel-Dansac , soprano

Rediffusion intégrale de la création enregistrée le 07 septembre 2016 à Radio France

" Toothpaste "

" Soft Drinks "

" Hydrating Cream "

" Videogames "

" Shampoo "

Rediffusion intégrale et portrait du compositeur

Avec les Pubs-Reklamen de Georges Aperghis, ce sont des voix multiples qui vont remplir nos oreilles ; celles que nous avons tous en nous, et celles qui jaillissent de la gorge polymorphe et polyglotte de Donatienne Michel Dansac, venue crééer ces Pubs de Georges Aperghis le 7 septembre 2016.

Donatienne Michel Dansac fait partie des interprètes de prédilection de la musique vocale de Georges Aperghis. Leur compagnonage dure depuis près de 25 ans. C’est elle qui a créé en mai 2016 à Munich la version anglaise des Pubs-Reklamen de Georges Aperghis, un cycle de miniatures, ouvert il y a une dizaine d'années et que le compositeur souhaite poursuivre au gré des idées vocales nouvelles. Ces Pubs-Reklamen sont un maillage très serré entre les bribes de textes publicitaires et le langage de phonèmes propre à Georges Aperghis.

Georges Aperghis n'a composé pour le moment que 7 Pubs-Reklamen.

Si vous avez suivi notre puzzle Alla Breve sur la semaine, vous vous êtes aperçus peut-être que nous étions parvenus à glisser, petite prouesse, 6 miniatures sur cinq jours, du lundi au vendredi. L'émission d'aujourd'hui continue ses tours de passe-passe. Aujourd'hui, nous allons écouter, chantées d'un seul souffle par Donatienne Michel Dansac, 5 Pubs-Reklamen, avec une intruse (Hydrating Cream), que nous n’avons pas écoutée cette semaine.

Donatienne Michel Dansac s’est attaquée à ces instantanés publicitaires comme une sportive se lance dans la course : avec énergie, endurance, passion et distance à la fois.

Et elle n’est pas au bout de ses peines, car Georges Aperghis compte bien poursuivre le cycle des Pubs-Reklamen pour en faire une anthologie de la pub !

Les sujets ne manquent pas, et les idées vocales jaillissent à tout moment dans l’esprit du compositeur.

Depuis qu’il est enfant, Georges Aperghis nous le dit, il aime écouter la façon de parler des autres, observer leur comportement, leur façon d’accentuer, de répéter tel ou tel mot, de ponctuer…

Cette matière vocale a toujours formé une musique à ses oreilles, proche du piano préparé : cet intérêt n’a rien à voir avec une déformation professionnelle, et ça n’est pas près de s’arrêter !

Georges Aperghis vient de terminer un projet pour deux chanteuses et orchestre à cordes autour du thème des Disparus d’aujourd’hui (on pense bien sûr à tous ceux qui font naufrage quotidiennement en Méditerranée…) Les Migrants, qui sera créée le 22 mars à Berlin par l’Ensemble Resonanz.

Si le compositeur d’aujourd’hui a une mission, c’est bien celle de nous livrer son regard sur notre monde contemporain.

Dans un autre registre, les Pubs-Reklamen sont un exemple parmi d’autres de ce regard porté par Georges Aperghis sur nos sociétés contemporaines.

On pourrait ajouter une pièce récente intitulée Passwords créée en 2017.

Musiques supplémentaires :

De Georges Aperghis

Tourbillons 14 & Recitations pour voix, par Donatienne Michel-Dansac

CD label Umlaut

Jactations, par Lionel Peintre

CD label Vand’oeuvre

Die Hamletmaschine - Oratorio par l’Ensemble Ictus & l’Ensemble vocal de la SWR Stuttgart

CD Cyprès

Le Soldat inconnu par Lionel Peintre et l’Ensemble Remix Casa de Musica, direction Jonathan Stockhammer

Editions Georges Aperghis

Concerto pour accordéon et orchestre, par Teodoro Anzelotti et l’Orchestre symphonique de la radio bavaroise, dir. Emilio Pomarico

CD Neos

Les prochains rendez-vous de Georges Aperghis :

17.03.2018, Intermezzi, Ensemble Musikfabrik, Musica Viva, Münich, Allemagne – création mondiale

22.03.2018, Migrants, Ensemble Resonanz, Maerz Musik Festival, Berlin, Allemagne – création mondiale

02.05.2018, Obstinate, Florentin Ginot, ACHT Brücken festival, Köln, Allemagne - création mondiale

12 au 14.04.2018, Migrants, Ensemble Resonanz, Elbphilharmonie, Hamburg, Allemagne

06 et 07.06.2018, Thinking things, pour 4 interprètes, extensions robotiques, vidéo et électronique, festival Manifeste/IRCAM, Paris - création mondiale

Les prochains rendez-vous de Donatienne Michel-Dansac :

L'intégrale des 14 récitations pour voix seule sera donnée à l’Auditorium Fauré du Conservatoire de Savigny le temple (77) le 16 mars 2018 à 20h30

Création de Thinking Things les 6 et 7 juin prochain (théâtre musical) pendant le festival Manifeste, à Pompidou