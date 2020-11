"Présent" de Oriol Saladrigues (diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Dans Création Mondiale cette semaine, une page du compositeur catalan Oriol Saladrigues, taillée sur mesure pour l’Ensemble Diagonal dirigé par Rut Schereiner : "Présent". Un hommage au présent, au moment où il est plus que jamais indispensable de vivre pleinement l'instant !

« Présent » pour ensemble instrumental et électronique de Oriol Saladrigues

Interprété par l’Ensemble Diagonal : Sophie Aupied, accordéon, Odile Renault, flûte, Juliette Adam, clarinette, Pauline Klaus, violon, Camille Renault, violoncelle, direction Rut Schereiner

Création enregistrée le 30 septembre 2020 à Radio France

Présent

Présent, c'est le titre qu'Oriol Saladrigues a choisi pour nommer sa pièce pour l'Ensemble Diagonal conduit par Rut Schereiner.

Quand le compositeur a commencé le travail sur cette pièce il y a plus d'un an, il se trouvait dans un moment charnière de son existence. Après une dizaine d'années hors d'Espagne (séjours prolongés en France, Italie et Suisse), il sentait que le moment était venu de retourner vivre à Barcelone. Présent est donc un retour aux origines.

Dans cette suite, Oriol Saladrigues a voulu aussi exprimer sa reconnaissance à toutes ces expériences accumulées lors de ces voyages : Présent comme cadeau, donc !

Enfin, la musique de Présent est née d'une envie de prendre son temps, d'avoir une conscience aiguë du présent...

Ce retour aux sources s'accompagne de retrouvailles avec la cheffe d'orchestre Rut Schereiner rencontrée autrefois à l'ESMUC, l'Ecole Supérieure de Musique de Catalogne.

Présent associe l'écoustique (deux instruments à vent, deux instruments à cordes, un accordéon) à l'électronique, qui joue ici le rôle du sixième instrument. D'un mouvement à l'autre, la musique saisit pas ses couleurs toujours changeantes, une grand transparence et mobilité. Comme le présent, elle échappe à toute forme de fixité : elle est en mouvement. Ces traits de caractère sont pour Rut Schereiner une constante de la musique d'Oriol Saladrigues.

Rares sont aujourd'hui les compositeur.rice.s qui vivent en autarcie et ne font "que" composer. Oriol Saladrigues a été pendant quelques années engagé dans la pédagogie dans la classe des Nouvelles Technologies appliquées à la Composition au CNSM de Paris. En plus de la pédagogie, il s'emploie aussi à faire vivre les musiques d'aujourd'hui dans sa ville natale, Barcelone. Pour cela, il s'est associé à plusieurs compositeur.rice.s et a créé le festival Mixtur.

Oriol Saladrigues a remporté en 2018 le Prix de composition de la Fondation von Siemens. Dans la foulée de cette distinction, il travaille en ce moment sur un projet d'album monographique.

Programmation musicale :

Musiques d'Oriol Saladrigues