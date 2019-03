" Prélude (Like Debussy has never heard it) " de Frédéric Verrières (Diffusion intégrale et portrait)

« Prélude (Like Debussy has never heard it) » pour piano augmenté de Frédéric Verrières

Interprété par Wilhem Latchoumia, piano

Avec trois percussionnistes accessoiristes : Kaja Farszky, Sébastien Hervier et Raphaël Aggery

Réalisateur en Informatique Musicale : Robin Meier

Rediffusion de la création enregistrée le 18 décembre 2016

Rediffusion intégrale et portrait

Ce soir on va prendre le temps d'entrer dans la matière troublante d'un prélude pour piano pas tout à fait orthodoxe. Il ressemble de près comme de loin à un prélude bien connu du répertoire pianistique : le 4ème prélude pour piano de Claude Debussy. Mais ce n'est évidemment pas ce prélude !

Le compositeur de cette pièce pour silent piano et trois percussionnistes est Frédéric Verrières, un musicien sensible à l'oeuvre de Debussy au point de la revisiter fréquemment. Il nous amène ce soir au pays du faux-semblant, de la variation, de la transcription, de la fantasmagorie !

L'oeuvre de Frédéric Verrières est pleine de Fantasmagories de tous ordres. Quand il ne revisite pas Debussy, il propose des relectures d'autres musiciens de coeur (de Scarlatti à Puccini). Le piano est souvent le complice de ces relectures. Cette fois, Frédéric Verrières a choisi de mettre en scène un piano particulier, un piano augmenté par l'électronique, un piano préparé en temps réel par trois percussionnistes agissant dans les entrailles de l'instrument.

Le résultat, c'est un "Prélude like Debussy has never heard it" (et nous non plus d'ailleurs !).

Frédéric Verrières a pensé à une scénographie pour ce prélude, scénographie bien entendu invisible, impalpable dans cette version radiophonique. Sur la scène, trois personnages en chasuble (les trois percussionnistes), promenant sur les cordes du piano quantité d'accessoires, et parmi eux les objets rituels d'une messe liturgique. La table d'harmonie du piano aurait pu devenir un autel, et les trois percussionnistes trois figures symboliques : un christ en croix, un prêtre, un diacre.

Cette scénographie a permis au compositeur de renouer avec l'esprit du 4ème Prélude pour piano de Debussy, le point de départ de la musique de cet Alla Breve. Sur sa partition, Debussy faisait référence au poème de Baudelaire "l'Harmonie du soir", qui suggère une scène liturgique. Frédéric Verrières s'en est souvenu...

Dans cette émission portrait, Frédéric Verrières évoque sa relation au visuel, au théâtre d'ombres et aux jeux de lanterne magique. Ce sens du visuel le conduit naturellement vers l'opéra (Mimi, et The second Woman).

Depuis décembre 2016, date de l’enregistrement du " Prélude ", l’eau a coulé sous les ponts ! Frédéric Verrières vit aujourd’hui à Bruxelles.

Deux ans plus tard, le " Falstaff " de Frédéric Verrières est toujours en préparation, ainsi qu’une autre fantasmagorie : la réécriture du " Boléro de Ravel " pour célébrer son arrivée dans le Domaine public. Enfin, Frédéric Verrières est un cinéphile. L’ordinateur de 2001 l’Odyssée de l’espace de Kubrick l’a toujours fasciné, et il envisage de mettre à la tête d’un ensemble de musiciens - l’Ensemble Ictus – un ordinateur très humain. A suivre donc !

Retrouvez Wilhem Latchoumia au concert à la Galerie Hus à Paris le 26 mars dans un programme qui associera les musiques de Lin-Ni Liao, Bertrand Dubedout, Henry Cowell et Scelsi.

Retrouvez-le aussi au disque sur le label la Dolce Vita dans la musique de ballet de Prokofiev Cendrillon, et des pièces de Henry Cowell.

Programmation additionnelle :

Domenico Scarlatti

An exhibition - réécriture d’une sonate de Scarlatti

Jean-Marie Cottet piano solo + Ensemble Court -Circuit

Direction Jean Deroyer

The second woman, Opera

Ensemble Court Circuit dirigé par Jean Deroyer

Avec Marie Eve Munger, Elisabeth Calleo et Sébastien Bou

Le tourbillon de la valse ( réécriture de la valse « minute » de Chopin)

Interprété par Violaine Debever piano

Une cour impériale vers 1855 ( réécriture de la Valse de Ravel )

Ensemble 2e2m

Direction Pierre Roullier