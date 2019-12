« Piroklasta » de Enrico Chapela (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Piroklasta » de Enrico Chapela

Interprété par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Sous la direction de Jurjen Hempel

Rediffusion de la création enregistrée le 06 mai 2016 à Radio France.

Emission en partenariat avec la SACEM

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Bien des kilomètres séparent Paris de Mexico où vit Enrico Chapela, le compositeur de la suite Piroklasta enregistrée à Paris le 6 mai 2016 par l’Orchestre Philharmonique de Radio France, sans que le compositeur ait pu assister à la création.

C’est par téléphone que j’ai pu entrer en relation pour cette émission avec Enrico Chapela, donc si le son de sa voix est un peu sourd, c’est que Mexico est un peu loin de Paris !

Enrico Chapela est un compositeur très actif et dynamique.

Il a passé beaucoup de concours de composition et s’est présenté deux fois à la Tribune Internationale des Compositeurs, organisée par l’UNESCO ; à chaque fois, sa musique a été recommandée.

Aujourd’hui, il enseigne la composition aux jeunes compositeurs mexicains, et c’est la nuit, quand il peut se retrancher dans son atelier de composition, qu’il écrit l’essentiel de sa musique, un peu comme autrefois quand il écrivait des morceaux pour son groupe de rock.

Le rock, le métal ne sont pas étrangers à la musique qu’il a imaginée pour notre émission et pour les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France : une composition pleine de feu, qui tire précisément son énergie de la matière des volcans.

Enrico Chapela nous invite à un voyage sonore dans les matières volcaniques.

C’est le chef néerlandais, Jurjen Hempel - un nouveau à l'époque pour nos orchestres maison - qui a insufflé à l’Orchestre Philharmonique de Radio France toute l’énergie requise par cette musique incandescente déroulée en cinq tableaux :

1/ Magma

2/ Ash

3/ Scoria

4/ Tefra

5/ Lahar

