« Ombres portées » pour contrebasse de Daniel D'Adamo (Diffusion intégrale et portrait)

Rediffusion du puzzle sonore "Ombres portées" pour contrebasse de Daniel D'Adamo, interprété par Florentin Ginot et créé le 18 février 2017 en concert au Festival Présences de Radio France.

" Ombres portées " pour contrebasse de Daniel D'Adamo

Créée par Florentin Ginot, contrebasse.

Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 25 janvier 2017, puis créée en public le samedi 18 février à Radio France.

Rediffusion intégrale et portrait du compositeur :

Toute cette semaine, c'est une musique pour contrebasse qui a ponctué nos programmes : une suite de miniatures au titre évocateur d'Ombres Portées. Ces Ombres Portées, créées lors d'un magnifique concert au festival Présences le 18 février 2017, sont le fruit d'une relation profonde, féconde, entre le jeune et passionné interprète qu'est Florentin Ginot et le compositeur Daniel D'Adamo.

Il y a des chances par conséquent pour que notre portrait du jour se décline à deux voix : nous allons écouter ce soir les deux protagonistes dialoguer.

Florentin Ginot nous dit comment il a eu l'idée de frapper à la porte de Daniel D'Adamo pour enrichir le répertoire de son instrument. De son côté, le compositeur évoque son lien à l'instrument, la nécessité de l'approcher physiquement en se faisant prêter une contrebasse. La contrebasse de Florentin Ginot s'est offerte aux oreilles et au regard de Daniel D'Adamo. Il l'éclaire différemment dans chaque mouvement, projette sur elle ses ombres propres...

Ombres Portées a connu deux naissances : la première dans notre studio pour les micros (c'est la version que nous écoutons là), la deuxième en public lors du festival Présences 2017 : une version d'une grande intensité, qui a valu au musicien et au compositeur un succès mérité ! Lors de ce festival, une autre pièce de Daniel D’Adamo avait été donnée : la reprise par l’Ensemble Accroche Note d’une composition pour voix et ensemble créée à l’opéra de Reims : Two english Poems de Borges.

Depuis la première de Ombres Portées, Florentin Ginot a joué de nombreuses fois cette suite de pièces au concert.

# Daniel D'Adamo a été l'un des compositeurs invités par l'édition 2020 du festival Manifeste (voir Concert du 02 septembre, France Musique) !

Programmation musicale : musiques de Daniel D'Adamo (extraits)

Coeli et terrae pour contrebasse et saxophone base (2000) Didier Meu contrebasse et Vincent David saxophone - Enregistrement discographique Radio France - MFA

pour contrebasse et saxophone base (2000) contrebasse et saxophone - Enregistrement discographique Radio France - MFA Lames pour septuor instrumental (2002)Enregistrement de concert, festival Présences, Radio France - Ensemble Court Circuit , dir. Pierre-André Valade .

pour septuor instrumental (2002)Enregistrement de concert, festival Présences, Radio France - , dir. . Two English Poems d'après Borges : Poème I pour voix et ensemble de chambre (2012) - Enregistrement de concert, festival Musica à Strasbourg - Ensemble Accroche Note , Françoise Kubler soprano.

d'après Borges : Poème I pour voix et ensemble de chambre (2012) - Enregistrement de concert, festival Musica à Strasbourg - , soprano. _ Lips, your lips _pour voix de femme et électronique (2010)- Isabel Soccoja , voix.

_pour voix de femme et électronique (2010)- , voix. Sur vestiges, pour quintette à cordes – NoMadMusic France,Quatuor Bela et Noemi Boutin, violoncelle

Actualité discographique :

Schubert – D’Adamo :Sur vestiges, pour quintette à cordes – NoMadMusic France, Quatuor Bela et Noemi Boutin, violoncelle

D’Adamo :The lips cycle, pour voix de femme, flûte, alto, harpe et électroniques – Cuicatl – ECM records, La Buissonne studios, par Isabel Soccoja , Nicolas Vallette , Laurent Camante & Élodie Reibaud

Actualité de concerts :

# 2 September 2020The Lehmann discontinuity pour quatuor à cordes et électroniques – Création mondiale – Tana string quartet, Manifeste Festival – Ircam, Paris – France (diffusion en direct sur France Musique, Arnaud Merlin)

29 September 2020 Breath pour clarinette basse et électroniques, parJérôme Voisin & Delphine Biron, AtMusica, Moissons 2020, Ockeghem Hall, Tours – France

27 Octobre2020Lips, your lips pour voix de femme et électroniques, Françoise Kubler (Ensemble Accroche Note), JIM 2020 (Journées d’Informatique Musicale), Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg, France

4 December 2020 D’Adamo – Bartok– Fabula pour orchestre – Creation mondiale – Orchestre Philharmonique de Nice, dir. György G. Ráth, MANCA Festival – CIRM, Nice – France

16 December 2020 D’Adamo – Schubert– Sur vestigesfor string quintet –Noémi Boutin cello et le quatuor Bela, Les Transversales, Verdun – France

Pièce en cours :

oeuvre pour soprano et contrebasse, pour Mathilde Barthelemy et Charlotte Testu sur des extraits des Métamorphoses des plantes de Goethe.

Sur le web : D’Adamo – Schubert – Sur vestige - Quatuor Bela et Noemi Boutin, violoncelle

Agenda de Florentin Ginot :

28 septembre

Musikfabrik & Ingar Zach

Studio de Musikfabrik, Köln

22 septembre

Festival Musica | Intermezzi

Aperghis

Théâtre National, Strasbourg

21 septembre

Kölner Philharmonie

Van der Aa, Aperghis, Haddad

Philharmonie de Cologne