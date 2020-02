" Okno " de Rocio Cano Valiño (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

La compositrice de la semaine dans Création Mondiale s'appelle Rocio Cano Valiño. Elle a réalisé ses cinq miniatures électroacoustiques baptisées "Okno" pour les programmes de France Musique, et pour une diffusion en concert sur la prochaine édition du festival Présences.

« Okno » de Rocio Cano Valiño

En collaboration avec le GRM

Création publique au festival Présences le 14 février 2020

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Création Mondiale spéciale Festival Présences 2020 ce soir, avec la musique d’une jeune compositrice de 28 ans invitée sur cette édition : Rocío Cano Valiño

Pour nos programmes et pour le concert du GRM qui aura lieu le 14 février prochain à Radio France, elle a réalisé sur les machines du GRM une suite de miniatures intitulées Okno, en allusion à la nouvelle fantastique de Silvina Ocampo

Rocío Cano Valiño est arrivée en France en 2017. Elle a fait une partie de son apprentissage musical chez elle en Argentine (étude de la batterie et du violon).

Son approche des instruments de musique a toujours été d’abord liée à son goût pour les sonorités, le timbre.

Très vite, elle développe une attirance pour la musique contemporaine et expérimentale. Son intérêt pour le son se double d’une attirance pour le dessin.

Elle étudie l’architecture d’intérieur.

En 2017, elle rejoint la classe d’électroacoustique de Stéphane Borrel au CRR de Lyon.

Aujourd’hui est est en licence de composition au CNSMdL dans les classes de Martin Matalon, François Roux et Michele Fadini.

Rocío Cano Valiño aime les machines et le studio !

Elle a remporté plusieurs prix de composition électroacoustique, notamment le Banc d’Essai du GRM en 2018.

A cette occasion, elle a pu jouer sa musique sur l’Acousmonium du GRM, réalisant un grand rêve !

Diego Losa, compositeur du GRM est le deuxième invité de cette émission. Avec lui, nous évoquons le concours Banc d’Essai.

Cet hiver, Rocío Cano Valiño s’est enfermée dans les studios du GRM pour « fabriquer » les cinq miniatures électroacoustiques baptisée Okno.

Au commencement de ces pièces, était la lecture d’une nouvelle fantastique des années 1980. Silvina Ocampo, l’auteure, est une grande figure de la littérature argentine, proche de Borgès. "Okno l’Esclave" est une réflexion sur l’art et l’identité, car Okno est un être mi-femme, mi-chien.

C’est aussi un récit qui met au premier plan la richesse de l’imagination humaine. Autant d’éléments qui ont su séduire la compositrice Rocío Cano Valiño !

La matière première de Okno, ce sont les machines, les mécanismes. Ces machines, Rocío Cano Valiño les a enregistrés à Buenos Aires cet été avec un micro et un magnétophone. Comme Rocío Cano Valiño compose de la musique de studio, elle travaille bien entendu sur les plans et l’idée d'espace.

Au fil du temps, au fil de pièces, le zoom (le micro) s’éloigne de l’intérieur des machines (boutons, mécanismes, engrenages…).

L’espace s’agrandit, les sons se superposent jusqu’au climax de la cinquième pièce.

Une dramaturgie se dessine !

Projets :

- Résidence au Studio Césaré à Reims en juin 2020 pour la composition d’une pièce pour violon et électronique grâce au Prix Exhibitronic.

- Résidence avec le duo PARCOURS, en fin 2020 à Barcelone, pour la création d’une pièce pour saxophone, percussion et électronique, grâce au soutien du Programa Ibermúsicas.

- Projet d’un opéra du compositeur Demian Rudel Rey qui sera créée en mai 2021 au Théâtre de la Renaissance de Lyon :

triple participation de Rocío Cano Valiño : électronique, mise en scène et vidéo.

Programmation musicale (toutes musiques de Rocío Cano Valiño) :

Antanáklasi III (2019) – pour percussion et électronique

Interprété par Louis Domallain, percussion

Création : 19/10/2019 à la Salle Varèse du CNSMDL (Lyon)

_Schlö_ßle (2017) – miniature électroacoustique Création : 14/05/2017 au Café OTO (Londres)

Astérion (2018) – électroacoustique

Création : 14/10/2018 au concert du Banc d’Essai du GRM à la MPAA (Paris)

Tâches (2016) – électroacoustique Création : 07/04/2017 au Festival Mixtur 2017 (Barcelone)

Antanáklasi I (2019) – pour flûte et électronique

Interprété par Ricardo Carvalho, Flûte

Création : 03/12/2019 à l’Auditorium du CRR Nice aux JNME – Manca 2019 (Nice)

Bibliographie :

" Okno l'esclave " est le titre d'une nouvelle fantastique de l'écrivaine argentine Silvina Ocampo extraite d'un recueil des années 1980 : " Mémoires secrètes d'une poupée ".

, © Gallimard

Les 5 tableaux de " Okno " ont été imaginés non seulement pour nos programmes mais aussi pour être diffusés lors d'un concert du Festival Présences, et son édition 2020. Ce sera le 14 février au studio 104 de Radio France. Lors de ce concert du GRM, sa musique rencontrera celle de Jonathan Harvey, Ivo Malec, Laurence Osborn et George Benjamin.