« Noctiluca » de Loïse Bulot (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

« Noctiluca » pièce électroacoustique de Loïse Bulot

Rediffusion de la création enregistrée au GRM à Radio France en octobre 2017

Emission en partenariat avec laSACEM

Loïse Bulot est compositrice et artiste visuelle.

Le sonore et le visuel interfèrent très souvent et viennent se nourrir l’un l’autre dans l’activité de cette jeune créatrice.

La suite de miniatures Noctiluca réalisée par la compositrice dans les studios du GRM en ce mois d’octobre 2017, est un bel exemple de relation étroite entre l’œil et l’oreille.

Ce sont des photos des planctons bioluminescents, les Noctiluca Scintillans, qui ont donné à Loïse Bulot l’idée de cette suite de pièces électroacoustiques. Elle a composé sa suite de miniatures dans les studios du Groupe de Recherche musicale de la radio , seule à seule avec les machines.

Noctiluca a été élaborée à partir de sons de synthèse : au début du processus, la compositrice disposait beaucoup de sons, beaucoup de matières sonores. Elle a dû procéder par élimination.

Dans le studio plutôt monochrome du GRM, deux images m’ont saisie : les couches de sons dans le fond d’ordinateur mises en relief par différentes couleurs, et un carnet bleu posé sur la table : on retrouve l’œil, le regard de la plasticienne…

Les sens de l’ouïe et de la vue sont si étroitement reliés chez cette compositrice qu’elle a souvent recours à des partitions graphiques.

Parfois, ce travail sur les partitions graphiques est associé à une pièce de musique mixte qui met en jeu des musiciens. Invitée par le festival Heroïns of sounds à Berlin, Loïse Bulot a expérimenté récemment ce type de travail visuel et sonore sous la forme d’une performance avec les musiciens de l’ensemble KNM : pendant que les musiciens jouaient, Loïse Bulot redessinait sur une table lumineuse. Ainsi est née la pièce InSomnis !

Noctiluca, Daphnie et Radio-Laria forment un triptyque dans la musique de Loïse Bulot ; trois tableaux inspirés par les mondes microscopiques et sous-marins. La compositrice a auto-édité ce triptyque sur Bandcamp.

En octobre 2017, Loïse Bulot travaillait sur une pièce pour voix et électronique, écrite sur mesure pour la soprano Raphaëlle Kennedy, Solstice. Elle a été créée en décembre 2018, dans le cadre des "Matins Sonnants" du GMEM à l’opéra de Marseille.

Depuis un an, Loïse Bulot collabore avec le compositeur Nicolo Terrassi sur la création de spectacles vivants au sein de la compagnie Risonanze. C’est ici plus la plasticienne qui s’exprime.

Côté création sonore, Loïse Bulot a composé Zenith, une pièce octophonique présentée par le GRM en janvier dernier. Cette pièce nouvelle est une mise en sons du phénomène de gravitation des planètes autour du soleil.

Musique ajoutée :

Zénith (commande GRM) pièce octophonique qui a été présentée à la MPAA / St Germain

Cette pièce sera éditée avec le label Ôtium d'ici fin 2019.

Actualités :

Parution au disque de "Three musics from the depths"

Inspiré des mondes microscopiques et sous-marins (Noctiluca notamment)

Lien Bandcamp

Création de spectacles vivants avec Nicolo Terrasi, compositeur.

Création de la Compagnie Risonanze pour son activité de plasticienne.

NB / Si vous êtes des amoureux du son en 3D, vous pouvez retrouver la pièce de Loïse BulotNoctiluca dans une version en 5.1 sur le site Hyperradio. Le casque est conseillé pour apprécier pleinement la spatialisation.