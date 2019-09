" Morpho " de Manon Lepauvre (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Nouveau générique de l'émission :

Aurélien Dumont : "Start the Dance"

Interprété par l’ensemble Linea, dirigé par Jean-Philippe Wurtz

Extrait de l’album "Stillness", paru chez Odradek Records

Emission en partenariat avec la SACEM

« Morpho » de Manon Lepauvre

Pour accordéon et deux percussionnistes

Interprété par l’EnsembleK/D/M :

Aurélien Gignoux : percussion, Adélaïde Ferrière : percussion & Anthony Millet : accordéon

Création enregistrée le 04 juillet 2019 au Conservatoire Edgard Varèse de Gennevilliers

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Création Mondiale accueille toute cette semaine la jeune compositrice Manon Lepauvre, et si sa musique est révélée sur notre antenne, c'est grâce à l'engagement des musiciens du trio KDM. Ce trio, né il y a environ 10 ans, n'est plus tout à fait le même qu'à ses débuts.

L'accordéoniste Anthony Millet a été rejoint il y a peu par deux jeunes percussionnistes très doués : Adélaïde Ferrière et Aurélien Gignoux.

Anthony Millet a découvert la musique de Manon Lepauvre lors d'une Académie de jeunes compositeurs organisée par deux ensembles : Ars Nova et Proxima Centauri. L'idée est venue très vite de lui commander une pièce pour le trio : une belle opportunité pour la jeune compositrice encore en apprentissage.

Avec Manon Lepauvre et les musiciens du trio KDM, nous entrons ce soir dans la forêt amazonienne, et comme le papillon d'Amazonie, le morpho, avec nos ailes bleues, nous explorons les végétaux qui peuplent cette forêt : Igapo, Aldina, Couepia, Licania et Ormosio.

D'un tableau à l'autre, nous passons d'une vitalité extrême à une certaine torpeur.

Morpho est une musique qui joue sur les plans et sur les timbres. Musique virtuose pour les interprètes, qui se sont prêtés au jeu avec grand enthousiasme !

Manon Lepauvre est entrée cette saison en deuxième année de composition au CNSM de Lyon. Son professeur est le compositeur argentin Martin Matalon, qui avait guidé les jeunes compositeurs/compositrices de l'académie Compolab en 2017. Dans le cadre de ce cursus qu'elle compte bien mener jusqu'au master, elle prépare de nombreux projets : une pièce pour violon et électroniques, une page pour violon et ensemble et une pièce pour l'ensemble Sillages.

Elle va travailler aussi sur un conte musical pour l'ENS.

De son côté l'Ensemble KDM - en résidence cette saison à la Marbrerie de Montreuil - va s'atteler à une monographie du compositeur-percussionniste Jean-Pierre Drouet, et créer deux nouvelles pages de Martin Matalon.

Musiques supplémentaires de Manon Lepauvre :

" Jeux de Lumière II "

Lucie Pouille (Voix), Camille Verhille (Alto)

(fichier son de la compositrice)

" Masking Tape "

Proxima Centauri

Marie Bernadette Charrier (Saxophone), Hilomi Sakaguchi (Piano), Clément Fauconnet (Percussions)

(fichier son de la compositrice)

" Agrion Hasté "

Joan Marti Frasquier (Saxophone)

(fichier son de la compositrice)

" Afturganga II "

Ateliers XX/XXI du CNSMD de Lyon

Sous la direction de Philippe Cambreling

(fichier son de la compositrice)