« Mission secrète » de Julien Jamet (diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Le compositeur de la semaine dans nos brèves sonores est Julien Jamet. Pour les musiciens de l’Ensemble l’Instant Donné, il a imaginé une musique tout en délicatesse et pulsée à la fois : « Mission secrète »

« Mission secrète » de Julien Jamet

Avec L’Instant donné : Mayu Sato-Brémaud (flûte), Mathieu Steffanus (clarinette), Caroline Cren (piano), Maxime Echardour (percussion), Saori Furukawa (violon), Elsa Balas (alto), Nicolas Carpentier (violoncelle)

Enregistré le 27 octobre - Auditorium Radio France

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Nous sommes ce soir en compagnie du compositeur Julien Jamet et de l’Ensemble l’Instant Donné à la faveur d’une page nouvelle créée fin octobre à Radio France : « Mission secrète ». Le titre peut prêter à confusion. On imagine les musiciens et musiciennes de l’ensemble embarqués dans une histoire d’espionnage : il n’en est rien évidemment !

« Mission secrète » est le nom que les enfants du compositeur ont donné à l’un de leurs jeux, consistant à se faire les plus discrets possibles dans la maison. Et Julien Jamet d’ajouter : « ça ne marche jamais » ! Voilà pour l’une des sources d’inspiration de la pièce.

Au-delà de l’anecdote, il y a cette volonté d’écrire une musique qui se joue sur une échelle de dynamiques assez ténue, et qui pourtant est vivante, mobile et presque dansante. En tout cas, elle est parcourue par un jeu sur la pulsation. Le corps, la danse, les gestes sont au coeur de l’univers sonore de Julien Jamet.

Un jeu sur la pulsation

« Mission secrète » sollicite les sonorités d’un orchestre en miniature : trois instruments à cordes, deux instruments à vent, disposés autour du piano et de la percussion, quasi en miroir.

Le percussionniste utilise des accessoires particuliers : deux cailloux, un coquillage, deux brosses, une feuille de papier, un spray d’air sec, du papier bruissant…

Le compositeur s’est souvenu de l’atmosphère d’un roman qui avait frappé son imagination : "Faillir être flingué" de Céline Minard, avec ses scènes rituelles, ses rumeurs, ses souffles, ses cailloux entrechoqués. Il a repensé à tout cela en composant « Mission secrète » et a pioché dans sa collection de cailloux…

Ce n’est pas la première fois que Julien Jamet compose pour l’Instant Donné : l’ensemble avait eu l’occasion il y a quelques années de jouer sa musique dans le cadre d’une académie. Cette collaboration est très importante pour Julien Jamet, car l’Instant Donné a été l’ensemble qui l’a sensibilisé aux recherches musicales et à l'écriture, lui qui vient du rock et de la musique improvisée. C’est en écoutant les concerts de l’Instant Donné que peu à peu son oreille s’est formée.

Julien Jamet a débuté ses études auprès de Gérard Pesson et Jean-Luc Hervé, et les a poursuivies en Allemagne à Cologne auprès de Johannes Schöllhorn.Il est actif depuis tant sur la scène allemande que sur la scène française. Sa musique a été jouée par l’ensemble Musikfabrik et l’ensemble BRuCH

Equipe de son : Catherine Déréthée et Sébastien Royer

Direction artistique : Cyprien Mattheu

