" Métamorphoses sur un thème de Wolfgang Rihm ", de Robert Piéchaud (Diffusion intégrale)

«Métamorphoses sur un thème de Wolfgang Rihm», pour Septuor à cordes, de Robert Piéchaud

Interprété par l’Ensemble l’Itinéraire, direction Antonin Rey

Création enregistrée à Radio France le 23 novembre 2018

Il est pianiste, arrangeur et compositeur.

Ce soir dans Création mondiale Robert Piéchaud se raconte !

Au coeur de cette émission, la musique qu’il a imaginée pour le septuor à cordes de l’Ensemble l’Itinéraire. C’est une musique lyrique, expressive.

Robert Piéchaud est un romantique qui s'assume !

, © Robert Piéchaud

Ce septuor, Robert Piéchaud l’a baptisé Métamorphoses, sans réaliser complètement qu’il s’inscrivait ce faisant dans l’héritage de Richard Strauss qui lui aussi autrefois a imaginé une page pour septuor également baptisée Métamorphoses.

S’il est un compositeur à qui Robert Piéchaud est relié dans cette nouvelle composition de façon consciente, c’est Wolfgang Rihm, à qui il a emprunté un thème : la mélodie du fragment 14 de ses Hölderlin-Fragmente.

Cette partition de Rihm,Robert Piéchaud l’a découverte dans les archives du compositeur Frédérick Martin avec qui il était très lié et qui a disparu il y a deux ans.

Ces Métamorphoses portent quelques dédicaces : à Lucia Peralta, l’altiste de l’Itinéraire, à la chanteuse Jill McCoy, et aux compositeurs Wolfgang Rihm et Frédérick Martin.

, © Robert PIéchaud

Robert Piéchaud a eu les honneurs du festival d’Automne en 2016, mais sa musique a peu été programmée et diffusée depuis. Cette création est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ce musicien un peu à part, formé en France et aux Etats-Unis, pour le piano et l’orchestration, mais autodidacte en composition.

A une époque pas si ancienne, Robert Piéchaud apparaissait comme pianiste dans les salles de concert, en récital. Son répertoire le menait de Bach à Ligeti, et incluait souvent ses propres compositions. Aujourd’hui, ses apparitions se font fort rares, sauf devant les écrans de cinéma – au Louvre notamment – où il aime improviser. Le cinéma de Buster Keaton l’inspire particulièrement.

Ces Métamorphoses de Robert Piéchaud ont été la dernière musique enregistrée au studio 106 de Radio France.

Ce beau studio, qui a accueilli pendant des années improvisateurs et interprètes de musiques inventives a fermé fin novembre pour trois longues années de travaux. Il va nous manquer… mais il nous reviendra sans doute encore plus beau !

, © Robert Piéchaud

A vos casques !

Cet enregistrement est aussi disponible sur le site d’Hyperradioen version spatialisée, ou « sons immersifs ».

, © Robert Piéchaud

Musiques en plus :

Shiloh par le trio Transatlantismes

Wolfgang Rihm

Hölderlin Fragm.14

Chanté par Jill McCoy

Extraits d'œuvres(de Robert Piéchaud) :

Wittgenstein-Lieder

Par l'ensemble l'Instant donné avec Jill Alessandra McCoy, voix.

Snow Fleuries pour piano par Robert Piéchaud

The River : Scherzino

Par l'ensemble l'Instant donné et Jill Alessandra McCoy, voix

Charles Ives, Variations on America, pour quintette à vent et sax soprano jazz, par l'ensemble l'Instant donné et Stan de Nussac, saxophone