« Mar sin fondo » de José Manuel Lopez Lopez (diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Mar sin fondo » de José Manuel Lopez Lopez

Pour duo de guitares, in Memoriam Francisco Iovino

Par le Duo Lallement-Marques - Estelle Lallement & Filipe Marques

Création enregistrée le 19 mai / La Muse en circuit

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

_"Mar sin fondo"_porte deux dédicaces : c'est un hommage posthume à un ami musicien et chercheur disparu en cette année 2021, Francisco Iovino, et une dédicace aux deux interprètes de ces cinq miniatures : Estelle Lallement et Filipe Marques.

José Manuel Lopez Lopez avait beaucoup de choses en commun avec Francisco Iovino, notamment les recherches sur l'instrument, souvent modifié par l'électronique. Francisco Iovino était très influencé par les mathématiques. Son activité se situait entre la composition et la recherche. Il a oeuvré à l'IRCAM puis à New York où il a côtoyé le compositeur Tristan Murail.

José Manuel Lopez Lopez et Francisco Iovino ont beaucoup échangé au fil des années. A un moment où José Manuel Lopez Lopez était dans les affres de la composition ("une Mer sans fond"), il a choisi cette formule pour dire l'état de submersion dans lequel il se trouvait. La formule a plu à Francisco Iovino ; il y voyait un titre idéal pour une composition à venir. José Manuel Lopez Lopez s'en est souvenu.

Les mathématiques occupent aussi beaucoup José Manuel Lopez Lopez, mais il essaie toujours d'insérer de la poésie dans les mathématiques et de la rigueur dans la poésie. Cette page en est une belle illustration. Elle demande beaucoup aux deux guitaristes : elle est pensée autour d'un jeu sur l'espace entre la main gauche et la main droite des musiciens. Ce jeu sur l'espace permet un langage polyphonique d'une grande complexité. Le compositeur parle lui de micro-polyphonie ; tout se joue au microscope !

José Manuel Lopez Lopez est guitariste de formation. La musique de "Mar sin fondo" est née d'abord sur sa propre guitare. Pour les deux musiciens, il ne fait pas de doute que c'est un guitariste qui a composé ces cinq miniatures.

Depuis l'enregistrement de "Mar sin fondo",José Manuel Lopez Lopez n'a pas quitté son atelier de compositeur. Plusieurs pages sont en cours d'écriture : une pour l'ensemble Court-Circuit, une autre pour un ensemble basé au Japon, l'ensemble Nomades, et enfin une pièce d'orchestre pour l'Académie française des Beaux-Arts. L'été de José Manuel Lopez Lopez va donc être très studieux !

