« Lorca Fragments » pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes (diffusion intégrale et portrait)

La compositrice de la semaine dans Création Mondiale est Michelle Agnes Magalhaes, compositrice brésilienne aujourd’hui installée en France. Elle nous emmène cette semaine avec les musiciens de l’Ensemble l’Itinéraire dans l’univers du poète Federico García Lorca et dans les couleurs du duende !

_« Lorca Fragments »_pour cinq instruments de Michelle Agnes Magalhaes

Interprété par l’Ensemble l’Itinéraire dirigé par Léo Margue

Julie Brunet-Jailly (flûte), Bogdan Sydorenko (clarinette), Lucia Peralta (alto), Myrtille Hetzel (violoncelle) et Elisabetta Giorgi (harpe)

Création enregistrée le 10 décembre 2016 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

C'est Léo Margue qui a créé en 2016 les Lorca Fragments de Michelle Agnes, en dirigeant les musiciens de l'Ensemble l'Itinéraire. Depuis cette création, Léo Margue a fait un beau chemin, à la tête de plusieurs ensembles. En témoigne la Carte Blanche que le Carrefour de la Création lui offre ce soir (émission de 22h) !

Michelle Agnes Magalhaes est musicienne de A à Z, puisqu’elle joue la musique et la compose. Son instrument est le piano; elle improvise très régulièrement seule ou avec d’autres musiciens. D’ailleurs, quelques semaines avoir l’enregistrement de sa pièce Lorca Fragments, elle est venue improviser en trio dans l'émission A l’Improviste en mars 2017 !

Le corps en jeu dans la musique

Le corps en jeu dans la musique, c’est vraiment une préoccupation essentielle pour Michelle Agnes Magalhaes.

Cette dimension physique du jeu, elle l’a approchée très tôt en grandissant au Brésil au contact de la musique populaire. Elle la vit au quotidien dans sa pratique d’improvisatrice et de compositrice, et elle la retrouve chez le poète Federico Garcia Lorca et dans ses analyses du Duende « un pouvoir mystérieux que tous perçoivent et que nul philosophe n’explique « (FG Lorca / "Jeu et Traité du Duende" ). Dans ses cinq Lorca Fragments, Michelle Agnes Magalhaes explore cette notion du Duende.

Lorca Fragments & le Duende

Dans ses cinq Lorca Fragments, Michelle Agnes Magalhaes explore cette notion du Duende. Les musiciens de l’Ensemble l’Itinéraire justement ont tout fait pour se sentir traversés par le Duende au moment de jouer et d’enregistrer les Lorca Fragments de Michelle Agnes Magalhaes.

Trois idées de Lorca ont retenu l’attention de la compositrice au moment de concevoir ses Lorca Fragments. L’importance de l’intuition dans la création, la forte relation entre la musique et le corps, et enfin le "son noir" ou complexe, comme caractéristique de la présence du Duende.

Les musiciens ont su jouer avec ces sons noirs ou ambivalents, qui sèment le trouble au niveau de la perception. Qui fait quoi ?

La compositrice a pris du plaisir à brouiller les pistes en fondant les timbres des vents et des cordes les uns dans les autres. Tous les instruments sont préparés (papier aluminium, pâte à fixe, bouchons de liège, pinces…). Les sons produits avec ces modes de jeu comportent une part de danger pour les musiciens. D’une version à l’autre, le son n’est plus le même…

On retrouve dans ce travestissement des sonorités le goût de la compositrice brésilienne pour le masque, le déguisement (par référence au carnaval dans la culture brésilienne).

Les Lorca Fragments ne sont pas une page isolée dans la production de Michelle Agnes Magalhaes. Les idées de Lorca sur le Duende et la création en général (avec l’idée de trois forces complémentaires, l’Ange, la Muse et le Duende), lui ont donné de la matière pour tout un cycle autour de Lorca, mais ces Lorca Fragments sont l’aboutissement de sa réflexion sur l’ouvrage de Lorca "Jeu et Théorie du Duende ". Dans son corpus d'oeuvre, on trouve justement une autre pièce d'ensemble qui porte le nom de l'ouvrage de Lorca.

Une résidence de composition à Boston

En 2018, Michelle Agnes Magalhaes était en résidence de composition à Boston, dans le campus vert de Rad Cliff. Elle a travaillé sur plusieurs partitions graphiques et a mené à bien un concerto pour SixXen (percussions inventées par Xenakis) et orchestre, After Spring.

Elle a aussi profité des 200 pianos du campus de Harvard pour explorer l’instrument. Elle a par exemple découvert le piano de la poétesse Emilie Dickinson. De fil en aiguille elle s’est intéressée à sa poésie, ses Gorgeous Nothings et son herbarium.

De ce compagnonnage avec Emilie Dickinson est né le cycle Herbarium.

Musiques additionnelles

Mobile pour piano solo (2013)

Interprète: Michelle Agnes Magalha

CD "Cage +" SELO SES

Florentin Ginot (contrebasse), Michelle Agnes Magalhaes (électronique)

CD : "Florentin Ginot - Conversation pieces" / Collection Jeunes Solistes CNSMDP

Interprètes: Ensemble Multilatérale

Aurélie Saraf (harpe), Matteo Cesari (flûte basse), Antoine Maisonhaute (violon), Pablo Tognan (violoncello) et Léo Warynski (direction)

Enregistrement du concert: Université d'altitude 9 Juillet 2016 / Eglise Notre-Dame de l'Assomption - Saint Martin Vésubie, France

Interprètes: Quartetto Prometeo.

Enregistrement du concert à l'Accademia Chigiana, Siena, Italie, 27Juillet 2013

Interprètes: Duo Promenade Sauvage

Maarten Stragier (guitare) et Luca Piovesan (Accordéon)

Interprètes : Solistes : Catarina Percinio, Fabio Oliveira, Fernando Chaib, Leonardo Caire, Leonardo Labrada, Ronan Gil

Dir. Neil Thomson, Orchestre Philharmonique de Goias, Brésil (enregistrement live du concert au Centro Cultural Oscar Niemeyer, Goiânia, Brazil

December 10th 2017)

Ensemble 2e2m, Amaryllis Billet, Dorothée Nodé-Langlois, Hélène Desaint, Sarah Givelet.

Captation réalisée le 12 septembre 2020 au Pan Piper, Paris dans le cadre du Festival Ensemble(s) par les étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, Formation supérieure aux métiers du son (François Eckert, professeur de prise de son et DA)

Interprète Lola Malique, CD : Meilleur Lit

Actualités de Michelle Agnes Magalhaes

VENDREDI 05 MARS 20:30 - GRAND SOIR AMÉRIQUE LATINE - PHILHARMONIE DE PARIS

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

MARIANO CHIACCHIARINI

Javier ALVAREZ

Temazcal, pour maracas et bande

Luis Fernando RIZO SALOM

Trois Manifestes, pour ensemble de trente instrumentistes et électronique

__

Martin MATALON

Las siete vidas de un gato

pour huit musiciens et électronique

Mauricio KAGEL

Morceau de concours, pour une ou deux trompettes

Astor PIAZZOLLA

Improvisation sur Libertango

Oscar STRASNOY

Trois Études de latinité, pour piano

Tania LEÓN

Rituál, pour piano

Ricardo NILLNI

Tèbah, pour flûte, trompette et alto

Michelle Agnes MAGALHAES

Play and Theory of the Duende pour flûte basse, clarinette basse, violon, violoncelle et harpe *

Ana LARA

Hacia la Noche, pour flûte

____

Marisol JIMÉNEZ

Bestiario Onírico II – Ciudadela, pour flûte et violoncelle

Création française

Lucas FAGIN

Nouvelle œuvre, pour ensemble

Création mondiale

Commande de l’ Ensemble intercontemporain

Roque RIVAS

Assemblage, pour piano, ensemble et dispositif électronique

Reservation ici

* La partition de Play and Theory of the Duende est disponible sur Babelscore