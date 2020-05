« Light & Sight » de Hyun-Hwa Cho (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

Dans Création Mondiale cette semaine Light and Sight, une pièce pour orgue et ensemble instrumental de la compositrice/organiste coréenne Hyun-Hwa Cho, toute nimbée de lumière !

« Light & Sight » de Hyun-Hwa Cho

Pour orgue et ensemble instrumental

Interprété par Hyun-Hwa Cho, orgue

& l’Ensemble 2e2m : Jean-Philippe Grometto (flûte), Véronique Fèvre (clarinette), Clément Delmas (vibraphone), Dorothée Nodé-Langlois (violon), David Simpson (violoncelle).

Direction : Alphonse Cemin

Création enregistrée à l’Auditorium de Radio France le 29 février 2020

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice :

Ce soir dans Création Mondiale, le portrait de Hyun-Hwa Cho. Elle est originaire de Séoul, elle vit en France depuis plus de quinze ans. L'ensemble 2e2m avait très envie de jouer sa musique et c'est grâce à cet ensemble que sa musique vient jusqu'à nous cette semaine.

Ce portrait s'articule autour de Light and Sight enregistrée à Radio France juste avant le confinement, le 29 février. Dans notre studio ce jour-là - et pas n'importe quel studio, puisqu'il s'agit de l'Auditorium de Radio France - la compositrice se trouvait à la console de l'orgue. A ses côtés, un quintette instrumental réunissant deux instrumentistes à cordes, deux instrumentistes à vent et un vibraphoniste, tous.tes musicien.n.e.s de l'Ensemble 2e2m.

, © Radio France / Justine Mergnac

Hyun-Hwa Cho a une relation naturelle au monde sonore. Comme beaucoup de musiciens coréens, elle a commencé à jouer de la musique très jeune, et n'a pas cessé depuis. Pianiste concertiste, c'est par cet instrument qu'elle a abordé l'univers de la musique contemporaine, créant de nombreuses oeuvres de compositeurs vivants. Elle a aussi accompagné le culte protestant comme organiste à Séoul jusqu'à 22 ans, et a appris cet instrument en autodidacte, avant d'approfondir sa relation à cet instrument en France, parallèlement à ses études de composition. Elle a joué quelques grandes orgues françaises, notamment le Cavaillé Coll de la cathédrale de Périgueux en Dordogne.

Aujourd'hui, elle est organiste à l'Eglise de l'Annonciation à Paris.

Jouer sa propre musique sur l'orgue de l'Auditorium de Radio France a été sans doute un événement important dans le parcours de cette musicienne !

, © Radio France / Justine Mergnac

Light and Sight : mot à mot, lumière et vision, avec entre les deux phénomènes une relation étroite, puisque c'est la lumière qui nous permet de voir. C'est en tout cas comme ça que la compositrice Hyun-Hwa Cho a envisagé la relation entre ces deux idées.

Light and Sight s'offre à nos oreilles comme une musique consonante, tournoyante, infondée de lumière, pleine d'irritations.

Elle a un caractère de jaillissement mélodique permanent.

Pendant le confinement, Hyun-Hwa Cho n'a pas beaucoup composé. Elle s'est consacrée pour une grande part à l'enseignement, autre facette de sa personnalité. La compositrice enseigne l'écriture et la composition au conservatoire de Romainville.

, © Radio France / Justine Mergnac

Musiques additionnelles (de Hyun-Hwa Cho) :

"Aether" pour piano solo (2017)

Yoonsoo Rhee, piano

"Vox Humana" pour grand orgue, électronique et projection vidéo, extrait (2010)

Francesco Filidei, Orgue

Raphaël Thibault, Vidéo

"Jardin d'Eden" pour trois flûtes, électronique et projection vidéo, extrait (2017)

Anne-Cécile Cuniot, Emmanuelle Ophèle et Jérôme Van Wynsberge, flûtes, & Raphaël Thibault, Vidéo

"Micro Étude II" pour bande (2007)

"Nocturne" pour soprano et ensemble (2007)

Delphine Cadet, Soprano

Jean Deroyer, Direction