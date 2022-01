" Light & Sight " de Hyun-Hwa Cho (diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

Dans Création Mondiale cette semaine Light and Sight, une pièce pour orgue et ensemble instrumental de la compositrice/organiste coréenne Hyun-Hwa Cho, toute nimbée de lumière !

« Light & Sight » de Hyun-Hwa Cho

Pour orgue et ensemble instrumental

Interprété par Hyun-Hwa Cho, orgue

& l’Ensemble 2e2m : Jean-Philippe Grometto (flûte), Véronique Fèvre (clarinette), Clément Delmas (vibraphone), Dorothée Nodé-Langlois (violon), David Simpson (violoncelle). Direction : Alphonse Cemin

Création enregistrée à l’Auditorium de Radio France le 29 février 2020

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Ce soir dans Création Mondiale, le portrait de Hyun-Hwa Cho. Elle est originaire de Séoul, elle vit en France depuis plus de quinze ans. L'ensemble 2e2m avait très envie de jouer sa musique et c'est grâce à cet ensemble que sa musique vient jusqu'à nous cette semaine.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Ce portrait s'articule autour de Light and Sight enregistrée à Radio France juste avant le confinement, le 29 février 2020. Dans notre studio ce jour-là - et pas n'importe quel studio, puisqu'il s'agit de l'Auditorium de Radio France - la compositrice se trouvait à la console de l'orgue. A ses côtés, un quintette instrumental réunissant deux instrumentistes à cordes, deux instrumentistes à vent et un vibraphoniste, tous.tes musicien.n.e.s de l'Ensemble 2e2m.

Hyun-Hwa Cho a une relation naturelle au monde sonore. Comme beaucoup de musiciens coréens, elle a commencé à jouer de la musique très jeune, et n'a pas cessé depuis. Pianiste concertiste, c'est par cet instrument qu'elle a abordé l'univers de la musique contemporaine, créant de nombreuses oeuvres de compositeurs vivants. Elle a aussi accompagné le culte protestant comme organiste à Séoul jusqu'à 22 ans, et a appris cet instrument en autodidacte, avant d'approfondir sa relation à cet instrument en France, parallèlement à ses études de composition. Elle a joué quelques grandes orgues françaises, notamment le Cavaillé Coll de la cathédrale de Périgueux en Dordogne.

Aujourd'hui, elle est organiste à l'Eglise de l'Annonciation à Paris

Light and Sight : mot à mot, lumière et vision, avec entre les deux phénomènes une relation étroite, puisque c'est la lumière qui nous permet de voir. C'est en tout cas comme ça que la compositrice Hyun-Hwa Cho a envisagé la relation entre ces deux idées.

Light and Sight s'offre à nos oreilles comme une musique consonante, tournoyante, infondée de lumière, pleine d'irritations.

Elle a un caractère de jaillissement mélodique permanent.

Pendant le confinement, Hyun-Hwa Cho n'a pas beaucoup composé. Elle s'est consacrée pour une grande part à l'enseignement, autre facette de sa personnalité. La compositrice enseigne l'écriture et la composition au conservatoire de Romainville.

Hyun-Hwa Cho aujourd'hui

La compositrice a beaucoup écrit pour la danse ces derniers mois :

"Un cover" pour une danseuse

La création en streaming dans le cadre de "Seoul International Danse Festival" (Novembre 2020) sidance.org/online_en/program/prgm_view.php?num=540

Présentation à Paris le 22 décembre 2021/ Ci-dessous, on peut regarder et écouter quelques extraits : https://videopress.com/v/UABgWbui

"Dis cover" pour trois danseurs

Co-production Ballet Preljocaj + Korean National Contemporary Dance Company

(les 2 et 3 février 2022 au Théâtre Pavillions Noir, Aix-en-provence, puis les 8 et 9 2022 au Centre Culturel Coréen, Paris)

http://www.preljocaj.org/menu.php?lang=fr&m=2&a=2&m2=467

pour trois danseurs Co-production Ballet Preljocaj + Korean National Contemporary Dance Company (les 2 et 3 février 2022 au Théâtre Pavillions Noir, Aix-en-provence, puis les 8 et 9 2022 au Centre Culturel Coréen, Paris) http://www.preljocaj.org/menu.php?lang=fr&m=2&a=2&m2=467 "Dance for hope" (Projet coex) pour deux danseurshttps://www.gensler.com/projects/coex Diffusion sur le lieu et sur les réseaux sociaux. Diffusion prévue début janvier 2022

A VENIR

"Envols" pour clarinette, violoncelle et piano

Musiques additionnelles (de Hyun-Hwa Cho) :