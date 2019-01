" Le Sourire des pierres " de Vincent Laubeuf (Rediffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Le Sourire des pierres » de Vincent Laubeuf

Pour ensemble instrumental et électronique

Interprété par l’ensemble l’Instant Donné :

Mathieu Steffanus clarinette basse Saori Furukawa, violon Nicolas Carpentier violoncelle et Maxime Echardour percussions

Rediffusion de la création enregistrée le 12 avril 2016.

Rediffusion intégrale et portrait.

Vincent Laubeuf compose de la musique. Il est aussi actif comme improvisateur (performances électroacoustiques) et membre fondateur de la compagnie musicale Motus, une compagnie nomade dépourvue d'un studio propre et qui organise chaque année une soixantaine de concerts dans des lieux très différents.

Pour créer avec l'Ensemble l'Instant Donné et notre équipe de prise de sa suite instrumentale Le Sourire des Pierres, Vincent Laubeuf s'est extrait de l'acousmonium, l'orchestre de haut-parleurs, où il a l'habitude d'oeuvrer comme compositeur de musique électroacoustique. Pour les musiciens de cet ensemble, il a imaginé une suite d'instantanés marqués par ses séjours au Japon et sa fascination pour la culture japonaise. L'influence du Japon sur l'univers musical de Vincent Laubeuf n'est pas limitée aux seules impressions sonores.

La littérature japonaise l'intéresse également beaucoup. Vincent Laubeuf a par exemple un attachement particulier à l'univers romanesque d'un auteur d'aujourd'hui Akira Yosimura dont il a lu autrefois plusieurs nouvelles parmi lesquelles "Le Sourire des Pierres", qui donne son titre à sa suite de miniatures.

Il n'est pas nécessaire de connaître l'ouvrage en question pour entrer dans la musique de cette suite pour quatre instruments. La musique créée dans notre studio en avril 2016 n'est pas l'illustration sonore de la nouvelle du romancier japonais. Simplement, cette musique entre en résonance avec le souvenir que cette lecture a laissé dans la mémoire du compositeur.

Ce sont les timbres de deux instruments à cordes , le violon et le violoncelle, d'une clarinette basse et d'une percussion relativement simple que Vincent Laubeuf a sollicités dans sa suite d'instantanés. A cette partie instrumentale, il a ajouté a posteriori dans notre studio une partie électronique pré enregistrée et conçue comme un paysage sonore.

Il y a souvent dans la musique de Vincent Laubeuf des éléments dramatiques.

Chaque moment du "Sourire des Pierres" est introduit par quelques frappes de Mokubio qui sont des réminiscences d'un kabuki traditionnel.

Le Japon continue à inspirer Vincent Laubeuf. Pour preuve la création Torii, la porte du moi imaginée pour l'émission Creation on Air (France Culture) et le Chant des Sanctuaires dont on pourra retrouver une nouvelle version dans le spectacle Sons d' Ailleurs

En concert : le 17 janvier, au Théâtre de Vanves, création du spectacle Sons d'ailleurs avec la Cie Motus

Oeuvres créées depuis "le Sourire des Pierres"...

Torii, la porte du moi en collaboration avec Paul Ramage,

France Culture le 16 février 2017 / Emission Creation On Air

Observez [2017] création Festival CCMC, Institut Français du Kansaï (Kyoto) et Institut Français de Tokyo

Chemin de traverse [2018] pour support audio, pour 3 interprètes sur acousmonium (commande Alcome)

Le Chant des sanctuaires [2018] pour support audio, création pour un événement organisé par organisé par le label Tsuku Boshi au Musée Guimet en Février.

Le Bruit des temples [2018] pour support audio, crée lors du festival Futura en août

Komorebi [2018] support audio, créé à l’Institut français du Kansai, Kyoto

Quelques pas [2018] pour saxophone, violoncelle et électronique, créé à Tokyo en août 2018 par Kumi Iwase, saxophone et Hugues Vincent, violoncelle.

Musiques additionnelles (de Vincent Laubeuf) :

Oreilles d'Hoichi / pour support audio

Dans le bruit, on ne sait pas / pour support audio

Que faut-il pour faire de l'eau / pour ensemble et électronique

Le Bruit des Temples / pour support audio