" L'Inattendu " de Joan Magrané Figuera (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« L’Inattendu » de Joan Magrané Figuera

Pour accordéon et viole de gambe

Par le duo Les inAttendus : Vincent Lhermet, accordéon et Marianne Muller, viole de gambe

Création enregistrée le 25 mai 2019 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Notre émission du soir a les allures du double portrait : d'un côté, une figure de compositeur, le jeune catalan Joan Magrané, de l'autre, un duo de musiciens : les inAttendus, formé par Marianne Muller et Vincent Lhermet.

Deux sensibilités, deux générations et deux instruments éloignés dans le temps. Ensemble, ils explorent à la fois le répertoire de la musique ancienne et les musiques qui s'écrivent aujourd'hui, en passant commande à des compositeurs.

Ce duo pas singulier a donné des ailes au compositeur Joan Magrané !

Il y a une relation d'évidence entre la musique de Joan Magrané et les instruments anciens. Ce jeune compositeur formé en Catalogne, puis à Graz en Autriche et à Paris, nourrit un lien privilégié à la musique ancienne, celle de Josquin des Prés, Roland de Lassus et Claudio Monteverdi. Quand il a commencé à réfléchir à sa nouvelle pièce pour le duo les inAttendus, il a tout de suite pensé à Sainte-Colombe, à cause de la viole bien sûr !

Le duo les inAttendus a conquis Joan Magrané par sa vie curiosité et son intérêt pour la création. La suite L'Inattendu de Joan Magrané n'est pas la première oeuvre pour viole de gambe à entrer dans le répertoire de nos miniatures radiophoniques. Grâce à la compositrice Caroline Marçot, le consort Sit Fast avait fait en 2015 une belle apparition. La viole de gambe est décidément protéïforme, capable de parler plusieurs langues. C'est vrai aussi de l'accordéon !

Nous allons entrer ce soir dans l'atelier de composition de Joan Magrané, et en apprendre un peu plus sur ce jeune compositeur né en Catalogne, en 1988.