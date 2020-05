« L’autre Moitié de Silence " de Sun-Young Pahg (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Dans Création Mondiale cette semaine "L’Autre moitié du silence", une page poétique de la compositrice Sun-Young Pahg imaginée pour une flûte traditionnelle coréenne jouée par Hong Yoo et un ensemble occidental, l’Ensemble 2e2m.

« L’Autre Moitié de Silence » de Sun-Young Pahg

Pour Daegum solo et ensemble

Interprété par Hong Yoo, deagum

Et l’Ensemble 2e2m, direction Pierre Roullier

Création enregistrée le 02 mai 2018 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Cette semaine, nous avons découvert, mouvement après mouvement, une nouvelle page de la compositrice coréenne Sun-Young Pahg, cinq miniatures inspirées par les poèmes de l'écrivain coréen Jae-Young Yoo, cinq miniatures entre Asie et Occident, qui associent le timbre si particulier du daegum, la flûte de bambou coréenne, et des instruments occidentaux. L'apparition d'un instrument traditionnel coréen est un phénomène récent dans la musique de Sun Young Pahg. Sa relation à la musique traditionnelle et à ses racines coréennes s'est concrétisée récemment au cours d'une création avec la chanteuse de gagok Minhee Park, interprète de sa pièce Novembre lunaire.

Pour jouer cette suite de miniatures, la compositrice s'est tournée vers un flûtiste traditionnel, le joueur de Daegum Hong Yoo actif à Berlin au sein de l'Ensemble Ancient Art Ensemble. Les musiciens de l'Ensemble 2e2m ont mêlé leur sonorités au sons éoliens et vibrés de la flûte de bambou traditionnelle et ont apprécié l'engagement et l'enthousiasme de ce musicien formé dans la plus pure tradition de la musique traditionnelle coréenne.

L'Autre Moitié du Silence est une vision poétique qui épouse la vision du poète Jae-Young Yoo, le parcours de son regard absorbé dans l'observation du paysage : son regard se pose tour à tour sur la Persicaire (petite fleur sauvage), la libellule, le vieux granit, le lézard à l'ombre du granit et la lune diurne.

La partition de Sun Young Pahg n'est pas à proprement parler une partition graphique mais pour la partie de flûte, la compositrice a eu recours à des dessins, des vaguelettes au tracé subtil. Car les particularités du daegum impliquent un jeu de vibrato, des inflexions libres, quasi improvisées par le soliste.

Sun Young Pahg est une compositrice discrète, trop discrète !

Elle partage sa vie avec le compositeur italien Stefano Bulffon : deux natures au monde intérieur très riche, qui ont à négocier l'espace de fabrication de la musique...

, © Sun-Young Pahg

Musiques en plus (toutes les compositions sont de Sun Young Pahg) :

« Novembre Lunaire » for female gagok voice, viola, geomungo and and live-electronics (2015)

Minhee Park : voix, Hyunjung Kim : yanggum (cithare), Jung Haseon : daegeum (flûte traversière), Kim Habok : geomungo (cithare) et Perrine Guillenot : alto

Création le 19 novembre 2015 au Musée des Confluences, Lyon, dans le cadre des Journées Grame

(« Année de la Corée en France »)

« Le son lointain » for oboe, horn, piano, percussion, viola and violoncello (2012)

Ensemble IzM (Institut für zeitgenössische Musik) von HfMDK (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst) Frankfurt

Composition Competition (2nd prize ) on the occasion of the 250th birth year of Jean Paul on 2013

« Capriccio primo, with tiger and magpie » for violin solo (2010)

World Premiere in Festival Champs Libres 2010, Strasbourg/France

Commissioned by Ensemble TIMF, premiered by Jimin Ham

« Veloce assai » per pianoforte (2009)

World Premiere in the PortraitkonzertSun-Young Pahg in HfMDK, Frankfurt.

Piano Hey-Lee Chang

« La fenêtre de Rozalie » for mezzo-soprano, percussion and live-electronics (2005)

World Premiere in concert of cursus at IRCAM, Paris

Mezzo soprano : Isabelle Socoja, percussion : Thierry Miroglio

« Ich spreche dir nach » for ensemble (2005)

Commissioned by Ensemble Modern (Frankfurt) and the Tongyeong International Music Festival

World Premiere at the Tongyeong International Music Festival, Korea

Performed by Ensemble Modern, direction Franck Ollu

... et en plus....

Extrait du CD "Hyo shin na : All the noises"

Musique jouée par l' Ancient Music Ensemble de Hong Yoo

NEW WORLD RECORDS 90674 2

Extrait du CD "Korean Instrumental Music"

Solo de Daegum par Joe Shanghun

JUST MUSIC JMCD 1009