« Kembalinya Katak Katak » d'Alex Grillo (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Emission en partenariat avec laSACEM

« Kembalinya Katak Katak » de Alex Grillo

Cinq miniatures pour gamelan javanais et vibraphone transformé par l'électronique.

Interprété par le Gayam 16 Komunitas & Alex Grillo, vibraphone

Réalisateur en informatique musicale : Pierre Fleurence

Enregistré et mixé à Radio France et au GMEM de Marseille en avril 2019

Le Retour des Grenouilles d’Alex Grillo nous emmène dans les nuits bruissantes de Java. Ces nuits sont entrées dans l’univers sonore d’Alex Grillo il y a 20 ans, et ne l’ont pas quitté depuis.

En 1997, Alex Grillo a fait son premier voyage musical à Java, et il a pu collaborer avec des musiciens traditionnels. De cette première rencontre entre son vibraphone et le gamelan de Java est né un album : Le Tango des grenouilles(Katak Katak Bertanggo).

Vingt ans plus tard, avec cette nouvelle composition, Alex Grillo revient donc aux sources javanaises. Les a-t-il jamais quittées d’ailleurs, lui qui anime chaque année à Java un atelier de gamelan pour les musiciens français ?

Cette nouvelle aventure diffère de l’ancienne, d’abord parce que les musiciens du gamelan Gayam 16 komunitas ne sont plus tout à fait les mêmes, mais aussi parce qu’il a suggéré aux musiciens un placement particulier dans l’espace (les gongs au centre), et enfin parce que sous chaque lame de son vibraphone, Alex Grillo a posé des micros ; l’instrument n’est plus acoustique, il est transformé par l’électronique. Pour travailler sur cette partie de vibraphone augmenté, le GMEM de Marseille a mis à disposition un Réalisateur en Informatique Musicale.

Alex Grillo n'est pas une figure de compositeur ordinaire. Il joue depuis toujours aux passe-murailles entre les styles de musique : le jazz, la musique contemporaine, les musiques électroacoustique, et la musique traditionnelle. Il est tour à tour improvisateur, compositeur, et même conteur car la littérature l'intéresse énormément. Il a participé à plusieurs créations avec des écrivains et des poètes : Nimrod, Daniel Biga, Jean-Luc Raharimanana, Koffi Kwahulé, Edith Azam. Il a aussi imaginé de la musique sur des poèmes de P. P. Pasolini.

Aujourd'hui... Alex Grillo a un duo avec Sébastien Béranger, manipulateur d'électroniques, et continue ses explorations musique-texte avec le violoncelliste Didier Petit (Nouvelles du Jour).

Il caresse le rêve d'un "Operatorio" pour choeur de six voix, une vocalité entre parlé et chanté ...

Musiques en plus :

extraits de Katak Katak Bertanggo, pour gamelan et vibraphone acoustique, 1997 label LAM17- Gamelan slendro (2,3,4), pelog (1,5-12) : Sapto Raharjo, Setyaji Dewanto, Setyanto Prajoko, Sonny Suprapto, Purnomo Nugroho. Alex Grillo : vibraphone.

Momento, par Alex Grillo, vibraphone et Christian Sébille, électroniques, label Césaré

Improvisation, Alex Grillo, vibraphone et Sébastien Béranger, électroniques (non commercialisé)

La Musique de l'Afrique est en nous, avec Daniel Biga, voix, Didier Petit, violoncelle et voix, Christian Sébille, ordinateur et voix, Alex Grillo, vibraphone et voix, label Césaré

Triplett de/avec Alex Grillo et Christine Wodrascka, Yves Romain, François Castiello, Didier Havet, Raymond Boni, Daunik Lazro Label: Ajmi / MFA