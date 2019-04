" Journal de bord ", pièce mixte de Alessandro Bosetti (Diff intégrale et portrait du compositeur)

« Journal de bord », pièce mixte de Alessandro Bosetti

Avec Carol Robinson, clarinette & Alessandro Bosetti, performer vocal, électroniques

En collaboration et avec le soutien du GMEM Marseille (Centre National de Création Musicale)

Création enregistrée en mars 2019

Emission en partenariat avec laSACEM

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Du lundi au vendredi toute cette semaine, nous sommes entrés dans le Journal de Bord d’Alessandro Bosetti, une pièce mixte qui associe des voix, les clarinettes de Carol Robinson et de l’électronique. Ce Journal de Bord est la version radiophonique d’un spectacle de théâtre musical éponyme d’Alessandro Bosetti, qui a été créé le 30 novembre dernier au Nouveau Théâtre de Montreuil, grâce à deux Centres Nationaux de Création musicale, la Muse en Circuit et Césaré.

La matière première de cette page en cinq tableaux (et de la version plus longue) est un authentique journal de bord écrit par la mère d’Alessandro Bosetti il y a quarante ans, au moment où elle a entrepris un voyage en mer entre Gibraltar et les Iles Canaries. AlessandroBosetti avait à l’époque 3 ans. Ce voyage impromptu a été le début d’une séparation, d’un éclatement de la cellule familiale.

Quarante plus tard, Alessandro demande à sa mère de lire à haute voix ce journal écrit en italien, et il imagine sur cette lecture une musique faite du bruissement de la langue et des sons de clarinette.

Journal de Bord est une polyphonie : la voix de la mère dialogue avec la voix du fils et celle de Carol Robinson. On navigue sans cesse entre voix parlée et voix chantée. Et cette polyphonie est de plus en plus dense au fil des cinq tableaux.

Le travail sur Journal de Bord 2 (la version radiophonique) s’est fait en deux étapes. Il y a eu d’abord l’enregistrement des voix et de la clarinette par-dessus la voix préenregistrée.

Puis il y a eu la phase de sélection des prises et le mixage avec la partie électronique ; un travail de studio qui s’est fait en collaboration avec le GMEM, le Centre national de Création Musicale de Marseille.

La première étape s’est déroulée début mars au studio de Meudon. Carol Robinson avait apporté deux instruments, deux clarinettes. Sur son pupitre, quelques notes de musique, et aussi des extraits du Journal de Bord de la mère du compositeur, traduits en français. Et comme Carol Robinson est aussi improvisatrice et compositrice, Alessandro Bosetti a mis à contribution son imagination !

Que raconte le Journal de Bord de la mère d’Alessandro Bosetti ? Il parle de nourriture quotidienne, et de tout ce qui frappe l’imagination de la voyageuse : la découverte du plancton phosphorescent, des poissons volants, les manoeuvres à la barre et les changements de vent !

Journal de Bord est une aventure qui associe dans un bon équilibre l’improvisation et la composition. Il y a toujours dans les pièces d’Alessandro Bosetti une liberté, une souplesse qui est liée au rythme de la parole.

La version théâtralisée de Journal de Bord a tourné dans plusieurs villes grâce à la collaboration de la Muse en Circuit, de Césaré et du GMEM. Elle sera reprise en Italie à l’automne ! En attendant, Alessandro Bosetti travaille sur deux projets : une réécriture du Carnaval de Vienne pour piano et une pièce pour clarinette (avec en soliste, Gareth Davies)

, © Radio France / Anne Montaron

Musiques en plus, d'Alessandro Bosetti :

You Wait to Publish (2013)

Par Trophies : Alessandro Bosetti : voix, electronique / Kenta Nagai : fretless guitar / Tony Buck : batterie

Extrait de l'album " You Wait to Publish "

Monotype Records 2013

Esteem (de Steve Lacy / paroles de Alessandro Bosetti)

Par Alessandro Bosetti : voix, électronique & Chris Abrahams : piano

Extrait de l'album "A Heart that Responds from Schooling"

Unsounds Records 2015

Flirt, Forma (2013)

Par Alessandro Bosetti – voice, oscillator / Laurent Bruttin – clarinet, bass clarinet / Seth Josel – classical guitar

Extrait de l'album LP "Renard"

Presses du Réel, FRAC Franche-Compté Sound House Collection 2013

Plane / Talea # 32 (excerpt) (2017)

Par Alessandro Bosetti, composition, électronique

Extrait du double album LP "Plane Talea #31 - #34"

A paraitre sur Holidays Records, 2019

A NOTER : Cette pièce est une production déléguée GMEM-CNCM-Marseille avec une création le 30 Novembre 2018 au Nouveau Théâtre de Montreuil, dans le cadre du festival "Mesure pour Mesure" et des Rencontres Internationales du Théâtre Musical en coproduction avec La Muse en Circuit (CNCM Alfortville), Césaré (CNCM Reims), Nouveau Théâtre de Montreuil (CDN).