" Images XX-XXI " de Sirah Martinez Alvarez (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

« Images XX-XXI » de Sirah Martinez Alvarez

Pour consort de flûtes à bec Interprétée par le Consort Brouillamini :

Elise Ferrière, Virginie Botty, Aranzazu Nieto, Florian Gazagne et Guillaume Beaulieu

Création enregistrée le 02 février 2019 à Radio France

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Toute cette semaine, nous sommes entrés poco a poco dans la musique de Sirah Martinez Alvarez, une jeune compositrice espagnole aujourd’hui active en France.

Elle est venue à la musique par le piano. Sirah Martienz Alvarez a décidé de se consacrer à la composition il y a une dizaine d’années. Les lignes de force de sa musique sont le timbre, la musique électroacoustique, le geste, la danse et les instruments anciens.

La suite qu’elle a imaginée pour nous a les couleurs du Consort de flûtes à bec. Par ailleurs, elle s’inscrit pleinement dans notre monde contemporain et nous dit l’importance de certains combats.

Cette page de Sirah Martinez Alvarez, ce sont cinq images-clefs de ce début du 21ème siècle. La compositrice les a intitulés " Images XX XXI "

Première image : Mare Nostrum, ou la mer comme tombeau pour des milliers de migrants

Image n°2 : la résistance face aux injustices de toute forme de facisme avec No Pasaran !

Image N°3 : la non-violence prônée par Gandhi, dans « Ahimsa »

Image n°4 : la lutte contre le harcèlement sexuel et la misogynie avec Balance ton porc

Dernière image : La lutte contre le racisme dans « I have a dream » !

Cinq idées de lutte, cinq prises de position d’une compositrice qui réagit aux maux de notre monde contemporain et qui est d’abord citoyenne !

Pour composer cette suite, Sirah Martinez Alvarez s’est imprégnée d’images de notre actualité. Peu à peu, l’idée a pris forme. Elle a rencontré l’un des flûtistes, Florian Gazagne. Il lui a montré tout ce qu’il était possible de faire sur une flûte à bec. Ensemble, ils ont choisi les tessitures des instruments.

La pièce sollicite une dizaine d’instruments différents, de la flûte de voix à la flûte grand basse, en passant par la flûte ténor et la flûte basse.

CD Bach "Flûtes en fugue" du Consort Brouillamini

Edité chez Paraty Ref 218168 (distribution PIAS / Harmonia Mundi)

Musiques additionnelles :

Sirah Martinez Alvarez

Gernika

Ensemble des Elèves du CNSM de Lyon

Dir Pierre Fabrice

Sirah Martinez Alvarez

Dinero sera Mejor

Ensemble Alkymia

Dir Mariana Delgadillo

Sirah Martinez Alvarez

El Crimen fue en Granada

Ensemble des Elèves de l’Académie OPUS XXI

Ensemble L’instant Donné

Dir Claire Levacher

JS Bach / Transcription Consort Brouillamini

Clavier bien tempéré, Livre 1 Prélude en si bémol mineur BWV 867

Consort Brouillamini

CD PARATY