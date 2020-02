« I nalt be clode on the frolt » de Mikel Urquiza (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Dans Création Mondiale cette semaine un cycle de chansons de Mikel Urquiza créé par Marion Tassou, et les neuf instrumentistes de l’Ensemble l’Instant Donné, en avril 2018. Une rediffusion qui sert de prélude au festival Présences 2020.

« I nalt be clode on the frolt » de Mikel Urquiza

pour soprano et ensemble

Interprété par Marion Tassou, soprano et l’Ensemble L’Instant Donné

Création enregistrée le 17 avril 2018 à Radio France.

Rediffusion à l’occasion du festival Présences 2020

Emission en partenariat avec la SACEM

Rediffusion intégrale et portrait du compositeur

Mikel Urquiza sera l'un des compositeurs invités sur l'édition 2020 du festival Présences avec une création prévue pour le 15 février.

Les Chansons imaginées en 2018 par Mikel Urquiza nous emmènent dans l'univers des petites annonces.

Au commencement de l'aventure, il y a une petite annonce perdue dans une œuvre de Helmut Lachemann : Got lost

Le ton du cycle est léger. Mikel Urquiza a l'humour chevillé au corps, chose qu'il a pu partager avec le compositeur Gérard Pesson auprès de qui il a étudié la composition au CNSMdP. D'ailleurs, ce cycle lui est dédié.

Mikel Urquiza a passé un certain temps sur la toile à chercher des petites annonces susceptibles d'éveiller son imagination. Il en a retenu quatre dans lesquelles les hommes et femmes qui s'y expriment recherchent ou vendent des objets. Il y a aussi une petite annonce tout droit sortie d'un site de rencontre : Cherche Femme !

Pour refermer le cycle, Mikel Urquiza a renoncé au texte et même aux instruments.

Il s'est souvenu d'un texte de Henri David Thoreau anti-consommation : "Le vent qui souffle est la seule chose qu'on connaisse" et nous propose une pirouette poétique, une façon de suggérer le vent par un geste simple et pas si évident à réaliser en même temps : la chanteuse et les musiciens doivent souffler dans leurs mains pendant deux minutes. Privés de leurs instruments, ils se retrouvent soufflants, dans une relation presque primitive au geste sonore !

Le 17 avril, dans notre studio, neuf musiciens (l'ensemble l'Instant Donné au complet), une chanteuse (Marion Tassou), mais pas de chef puisque c'est une particularité de l'ensemble l'Instant Donné.

Par contre, Rémy Jannin, le directeur artistique de l'ensemble était là pour assister à l'éclosion de cette nouvelle pièce de Mikel Urquiza. Il évoque pour nous ce soir les relations privilégiées que l'ensemble a tissées avec le jeune compositeur espagnol et avec la soprano Marion Tassou.

Mikel Urquiza est un musicien nomade. Ses études de composition l'ont mené de Bilbao à Saint Sebastian (Pays Basque espagnol), puis à Paris et à Munich. Aujourd'hui, il vit à Rome à la faveur d'une résidence de composition à la Villa Médicis.

Parmi ses dernières réalisations en Allemagne, Alfabet, une pièce vocale inspirée par des textes de la poétesse danoise Inger Christensen taillée sur mesure pour une voix familière : celle de Sarah Maria Sun. la création a eu lieu dans le cadre du festival de Witten Wittener Tage für neue Kammermusik.

La voix, c'est évident, occupe depuis toujours une grande place dans la musique de ce jeune compositeur.

Dernières réalisations du compositeur :

19 Février 2019

" Pièges de neige " (création)

trio clarinette/violoncelle/piano

Trio Catch Enregistré à la Philharmonie de Cologne

(Pièce incluse dans la programmation de Présences 2020, reprise en 2019 à Freiburg, Berlin et Hambourg et en 2020 à Bilbao, Rome, Kiel...)

2019 Résidence à la Fondation Péter Eötvös, Budapest

Avec Danubia Orchestra, UMZE ensemble et le chef Rémi Durupt Création de "Monte Altissimo" (pour ensemble à cordes), "Respirare l'ombra" (pour trio de percussions) et "Ars memoriae" (pour cinq instruments)

12 Mai 19

Alfabet, sur des poèmes d'Inger Christensen

pour soprano / trompette / clarette/ percussions

Sarah Sun (voix) / Marco Blaauw / Carl Rosman / Dirk Rothbrust

Création aux Wittener Tage für neue Kammermusik

En co-commande avec l'association Cumulus

(Pièce incluse dans la programmation de Manifeste 2020)

21 Septembre 19

Atelier de Giacometti (création)

flûte et piano Joséphine Olech & Sélim Mazari Musique aux Mirabelles

(Pièce incluse dans la programmation du Festival Radio France de Montpellier 2020)

Actualités :

Festival Présences de Radio France / 2020 15 Février 2020, création de "Ex voto" pour saxophone, piano et percussions

Par le Trio Accanto

Commande de Radio France

En projet :

_" Songs of Spam " S_ur des textes issus du spam de Mikel Urquiza ou d'autres sources d'annonces douteuses.

Pour les Neue Vocalsolisten et l'ensemble C Barré (dirigés par Sébastien Boin)

Création le 9 février 2020 au sein du Festival ECLAT

Reprise le 8 mars à l'Opéra de Marseille

Musiques en plus :

Helmut Lachenmann

Got lost

Interprété par Sarah Maria Sun, soprano et Jan Philip Schulze, piano

CD Label Mode

De Mikel Urquiza :

- Belarretan (2014) pour guitare et électronique

Bertrand Chavarría Aldrete, guitare

- Indicio (2016), pour quatuor à cordes

Quatuor Diotima

(enregistrement du Festival Pontino)

- Opus vermiculatum (2017)

Ensemble Mosaik dirigé par Enno Poppe (A la Kulturbrauerei de Berlin)

- Ikusia ikusirik (2016)

Orchestre de Musikene, direction Arturo Tamayo

-Alfabet, sur des poèmes d'Inger Christensen

pour soprano / trompette / clarinette / percussion (création)

Sarah Sun (voix) / Marco Blaauw / Carl Rosman / Dirk Rothbrust

Wittener Tage für neue Kammermusik

En co-commande avec l'association Cumulus