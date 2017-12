" Hörspiel #1 " pour voix et guitare électrique, d' Aurélio Edler-Copes (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Hörspiel #1 » pour voix et guitare électrique de Aurélio Edler-Copes Interprété par Eloïse Labaume, voix et Aurélio Edler-Copes, guitare Création enregistré à Radio France le 10 novembre 2017

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Cette semaine, le compositeur Aurélio Edler-Copes nous a fait entrer poco a poco dans un jeu de symbiose entre une voix , une guitare électrique et une radio augmentée par l’électronique.

Ce Hörspiel, ce Jeu d’Ecoute, c’est vraiment la radio dans la radio, car la radio, les cassettes, et toutes les formes analogiques d’enregistrement et de reproduction du son ont une place très importante dans les recherches de ce jeune compositeur.

Il partage cet amour de la radio avec Eloïse Labaume, musicienne avec qui il vient de fonder un duo qui porte bien son nom à cause des câbles et des pédales qui s’ajoutent à leurs instruments : c’est le Duo Bazar Electrique !

Eloïse Labaume est harpiste et vocaliste. Comme Aurélio Edler-Copes, elle a découvert les richesses du théâtre musical aux côtés de Georges Aperghis à la Haute Ecole des Arts de Berne, et utilise depuis de plus en plus sa voix. Ensemble, les deux musiciens ont eu envie d’ouvrir un laboratoire de pièces radiophoniques autour de textes d’écrivains contemporains.

Hörspiel 1 est leur premier opus…

Aurélio Edler-Copes a été autrefois guitariste classique, mais l’électricité l’intéresse depuis toujours ! Plusieurs résidences dans des studios de création tels que le GRAME, le GMEM, le SCRIME, et un cursus à l’IRCAM lui ont permis d’explorer les ressources de l’électronique. Du coup, il n’aborde plus son instrument de la même manière.

Hörspiel 1 met en présence deux performers mais trois acteurs, puisqu’un poste de radio vintage, une belle copie de radio en bois trouvée sur internet, se glisse entre eux. Résultat, de délicieuses interférences qui parlent sûrement à tous ceux qui aiment chercher les stations sur les vieux postes de radio !

, © Anne Montaron

Aurélio Edler-Copes a fait paraître il y a quelques mois un album solo pour guitare électrique et électroniques live : au cœur de cet album, sa version solo de In C, la pièce mythique de Terry Riley, introduite par In Resonance, un prélude méditatif du jeune compositeur brésilien.

Musiques en plus (Toutes de Aurélio Edler-Copes) :

« Seul(e) », pour harpe et voix par Eloïse Labaume

« Encore Seul(e) », 'working in progress' de Seul(e) pour voix amplifié et ensemble

Par l’Ensemble L'Itineraire, Dir Jean Deroyer et Eloïse Labaume (voix)

« Contre les murs », pour ensemble et électronique

Par l'Ensemble Mosaik, commande du GRAME et GMEM.

Et deux autres pièces, extraites du CD :

Album solo In C +50

In Resonance de Aurélio Edler-Copes par Aurélio Edler-Copes, guitare

In C de Terry Riley, par Aurélio Edler-Copes, guitare et électroniques live

Label : éOle Records