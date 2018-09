" Hommages ramifiés " pour 15 musiciens, de Carlos Fontcuberta (Diff. intégrale et portrait du compositeur)

« Hommages ramifiés » pour 15 musiciens, de Carlos Fontcuberta

Par les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Elena Schwarz

Création enregistrée à Radio France le 05 juin 2018

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Cette saison 2018 commence avec une pièce récente du compositeur espagnol Carlos Foncuberta aujourd'hui actif en Espagne, mais que le France a accueilli il y a quelques années.

Carlos Fontcuberta a retrouvé avec grand plaisir Paris et ses musiciens en juin dernier à l'occasion de l'enregistrement de sa pièce pour 15 instrumentistes baptisée Hommages Ramifiés.

Qui est Carlos Fontcuberta ?

Un compositeur qui ne cache pas ses filiations, et qui cultive l'idée d'héritage et d'hommage. Cette composition nous le montre.

Cette émission nous offre un Portrait de compositeur !

Carlos Fontcuberta définit ses Hommages Ramifiés comme des instantanés de ce qu'il avait en tête au moment de la composition il y a trois ans. Il évoque les plis du temps qui marquent cette pièce presque ancienne pour lui aujourd'hui. Dans ces pièces, il s'est amusé à tisser des correspondances, des liens plus ou moins logiques entre des sources d'inspiration empruntées à différents champs artistiques : la musique, la littérature, le cinéma et la peinture.

Les cinq tableaux de cette composition sont des univers sonores caractéristiques.

L'idée de palimpseste est présente. Helmut Lachenmann parlerait de méta-musique dans le fait que la musique imaginée par un compositeur se dessine à travers les musiques qui le nourrissent. Carlos Fontcuberta a commencé son chemin dans la musique comme pianiste et il a tout un répertoire sous les doigts...

Les Hommages Ramifiés de Carlos Fontcuberta peuvent s'écouter sans préambule. Ils ont néanmoins truffés de clins d'oeil à des artistes chers au coeur de Carlos Fontcuberta : Federico Mompou, Edgar Allan Poe, Gérard Pesson, Francis Poulenc; Tarkovski,Gérard Grisey, Verdi, Pierro della Francesca, Montsalvatge, Dali, Wagner, Yves Tanguy et Sciarrino

Ce sont les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui ont donné naissance aux Hommages Ramifiés de Carlos Fontcuberta le 05 juin dernier, dans l'un de nos studios. A leur tête, Elena Schwarz jeune chef d'orchestre suisso-australienne, qui a été pendant une année chef assistante auprès de cet orchestre et qui a une sensibilité particulière à la musique d'aujourd'hui.

Elena Schwarz a eu beaucoup de plaisir à découvrir la musique de Carlos Fontcuberta. Avant son année à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, elle a pu collaborer sur le répertoire contemporain avec des ensembles tels que l'Ensemble Meitar de Tel Aviv et l'Académie Internationale de l'Ensemble Modern de Francfort. Elle nous dit aujourd'hui comment elle approche chaque nouvelle partition et évoque les ramifications présentes dans la musique du compositeur espagnol : hommages à des compositeurs français, allemands mais aussi espagnols.

Retrouvez sa musique grâce à un disque monographique paru sur le label Actual et issu de sa résidence auprès de l'Orchestre des Jeunes de La Généralité Valencienne.

