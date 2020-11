Hommage à Paul Méfano : "Les Symboles de Picasso" de Youri Kasparov (diffusion intégrale et portrait)

Dans Création Mondiale cette semaine, un hommage à Paul Méfano disparu le 15 septembre dernier. Pour nos Brèves radiophoniques, il avait dirigé en 2004 l’Ensemble 2e2m (son ensemble) dans une création de Youri Kasparov "les Symboles de Picasso". Anne Montaron reçoit pour l'occasion Bernard Cavanna.

Création Mondiale rend hommage cette semaine à Paul Méfano, disparu le 15 septembre dernier, et en premier lieu au Paul Méfano chef d'orchestre. En 2004 pour les Alla Breve de France Musique (nos actuelles Créations Mondiales), Paul Méfano avait dirigé la création des Symboles de Picasso du compositeur russe Youri Kasparov, un compositeur relié à la France et néanmoins actif en Russie. Paul Méfano en effet était très curieux de toutes les musiques qui pouvaient s'écrire en dehors de la France et de l'Europe et la programmation de 2e2m a toujours été très ouverte. C'est ce que nous dit aujourd'hui le compositeur Bernard Cavanna, ami de longue date de Paul Méfano !

, © Louise Jallu

Lorsque Paul Méfano a commandé en 2004 à Youri Kasparov une suite de miniatures pour Radio France et France Musique, il savait à quel point la culture française était chère au coeur de ce compositeur, aussi bien la musique d'ailleurs, que la littérature et la peinture. La peinture de Picasso par exemple, lui a inspiré plusieurs compositions, parmi lesquelles justement ces Symboles de Picasso pour grand ensemble. C'est presque un orchestre en miniature qui est réuni ici : trois vents, trois cuivres, un quatuor à cordes, une harpe et un set de percussions.Les cinq saynètes nous font entrer chaque jour dans une période de l'activité créatrice de Picasso ; période bleue, période rose, cubisme...

Youri Kasparov et Paul Méfano avaient de nombreux points en commun : compositeurs et professeurs de composition l'un l'autre, et aussi fédérateurs de projets, d'énergies.

Paul Méfano a créé au début des années 1970 l’Ensemble 2E2M, Youri Kasparov de son côté fondait au début des années 1990 l'Ensemble de Musique contemporaine de Moscou.

Par ailleurs, Youri Kasparov admirait - et admire toujours - la musique de Paul Méfano. C'est de toute façon un musicien profondément amoureux de la musique française, celle des classiques du 20ème siècle, mais aussi plus près en plus de la musique de Paul Méfano l'oeuvre de Hugues Dufourt, Tristan Murail, Georges Aperghis, Gérard Grisey...

Bernard Cavanna a été l'une des têtes pensantes et membres actifs de l'Ensemble 2e2m pendant de longues années, et il a très bien connu Paul Méfano. Il évoque dans la deuxième partie de cette émission sa première rencontre avec le compositeur et leurs diverses collaborations, ainsi que la façon particulière qu'avait Méfano de penser la musique et de diriger les musiciens.