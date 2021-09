« Forest gazing » de Carol Robinson pour quatuor à cordes et birbyne (diffusion intégrale et portrait)

Pour Création Mondiale et les musiciennes du quatuor Impact, la compositrice et clarinettiste Carol Robinson a imaginé une suite instrumentale pour birbyne et quatuor à cordes, qui nous fait voyager au coeur de la forêt : "Forest Gazing"

« Forestgazing » de Carol Robinson pour quatuor à cordes et birbyne (clarinette traditionnelle de Lituanie)

Carol Robinson (birbyne), Quatuor Impact : Irène Lecoq et Szuhwa Wu (violons), Julia Robert (alto) & Anaïs Moreau (violoncelle)

Création enregistrée à Radio France le 14 mars 2020



La pièce est dédiée au joueur de birbyne lithuanien : Darius Klisys

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Nous sommes ce soir en compagnie de la compositrice d’origine américaine Carol Robinson, également clarinettiste. Sa musique a ponctué toute cette semaine les programmes de France Musique : cinq tableaux, cinq rêveries, cinq évocations de la forêt, pensées pour un quintette instrumental ; la clarinette lituanienne, la birbyne, jouée par la compositrice, et le quatuor à cordes. Carol Robinson a collaboré avec le quatuor Impact créée par l’altiste Julia Robert : quatre musiciennes très engagées dans la création.

Les spécificités sonores de la birbyne font de cet instrument l’allié idéal du quatuor à cordes. Les musiciennes du quatuor ont tout de suite été sous le charme de cet instrument, et la collaboration a été très fluide, dès le début.

La première lecture s’est faite ensemble, en amont de la session d’enregistrement, qui a débuté sur une improvisation - les cinq musiciennes sont toutes improvisatrices !

Un hommage à Darius Klisys

" Forest Gazing " est dédiée à un joueur de birbyne connu en Lituanie, Darius Klisys qui joue autant le répertoire baroque que la musique d’aujourd’hui.

En Lituanie, pays où la compositrice va de plus en plus souvent, il y a beaucoup de forêts… et c’est à la forêt que Carol Robinson rend hommage dans sa suite " Forest Gazing ". Chaque mouvement de la suite est une façon d’observer attentivement (gazing) les éléments de la forêt.

Regard sur le tapis des forêts dans Soft of Ages (1), regard sur les écorces des arbres dans Battle Scars (2), regard sur les rais de lumière entre les arbres dans Shadow Dancing (3), regard vers la cime des arbres avec Ode (4) et enfin regard d’un oiseau imaginaire au-dessus de la canopée des arbres avec le dernier tableau From above.

L'année 2020 a été compliquée pour Carol Robinson, comme elle l'a été pour tous les artistes... Elle a pu néanmoins participer au festival Manifeste à l’IRCAM - à une date reportée - pour jouer la musique d’Eliane Radigue (OCCAM OCEAN)

Beaucoup de point communs circulent entre la musique d’Eliane Radigue et celle deCarol Robinson, notamment l’attention portée aux timbres et aux vibrations. Mais ce qui frappe dans la musique de Carol Robinson c’est d’abord le souci du geste. Et ce n’est pas un hasard… car Carol Robinson danse depuis toujours et travaille beaucoup avec la danse.

Actualités Carol Robinson :

Disques

sortie fin septembre du CD Eliane Radigue Edition 4 chez shiiin, avec trois pièces récentes, donc OCCAM RIVER XXII pour saxophone et clarinette basse qui est également co-signé coproduction ZKM (Karlsruhe) et shiiin (Paris). Direction musicale : Carol Robinson ,Yannick Guédon, Bertrand Gauguet

Jürg Frey "I Listened to the Wind Again" sortie en octobre, enregistré à Paris pour LCMS (Ireland)

Concerts

Le 16 octobre concert solo avec mes pièces avec électronique et la création de Echo Nocturne (2021) de Xu Yi, pour birbyne à Schloß Höchst (einen Ort für neue Musik) à Frankfurt

Le 11 octobre création de Forest Gazing II pour clarinette et quatuor à cordes à Porgy and Bess à Vienne joué par Ghazal Faghihi et membres de l’Independent Music Association dans le cadre d’un programme de nouvelles pièces pour clarinette et cordes

Le 16 octobre concert solo avec ses pièces avec électronique et la création de Echo Nocturne (2021) de Xu Yi, pour birbyne

à Schloß Höchst (einen Ort für neue Musik) à Frankfurt

à Schloß Höchst (einen Ort für neue Musik) à Frankfurt Le 4 novembre création de OCCAM HEXA V co-signé Eliane Radigue et Carol Robinson par Ensemble Klang festival November Music à Den Bosch, Pays-bas à la suite d’une résidence de création en septembre et octobre à La Haye, elle travaillera seule avec l’ensemble sur place c’est le troisième pièce du cycle OCCAM OCEAN que nous co-signons

Le 27 novembre création de ARE YOU… pour guitare et trois voix d’hommes Ensemble Vocal Sequenza 9.3 et Jean-Marc Zvellenreuther du Trio Polycordes à La Cave d’Argenteuil à Argenteuil

Musiques additionnelles