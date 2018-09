« Five Dolly Shots » de Pierre-Yves Macé (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Five Dolly Shots » de Pierre-Yves Macé

Pour biniou, cornemuse écossaise, bombarde et trélombarde

Par le Quatuor Sonneurs : Erwan Keravec, Mickael Cozien, Erwan Hamon, Guénolé Keravec

Création enregistrée dans les studios de la Seine Musicale à Boulogne le 12 juin 2018

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Le portrait de ce soir se décline à plusieurs voix, la voix du compositeur Pierre-Yves Macé et celle des sonneurs réunis autour de Erwan Keravec dans les Five Dolly Shots qui nous ont accompagnés toute cette semaine.

Le quatuor Sonneurs est né en 2015 au moment où Erwan Keravec a voulu étendre son envie de nouvelles musiques au de-là de la seule cornemuse. Le quatuor réunit donc les quatre instruments de la tradition sonnée bretonne ; cornemuse, trélombarde, bombarde et biniou. Erwan Keravec a entrepris de constituer des programmes de concerts à partir des commandes passées aux compositeurs. Car le quatuor offre aux compositeurs un beau terrain de jeu !

L'aventure a commencé il y a trois ans avec Wolfgang Mitterer, et s'est poursuivie avec Bernard Cavanna, Samuel Sighicelli et Susumu Yoshida.

Pierre-Yves Macé à son tour a relevé le défi. Il a imaginé cinq instantanés dans lesquels les instruments sont comme métamorphosés. Pris dans le jeu d'ensemble (beaucoup d'homorythmie dans ces pièces), ils sonnent comme un grand synthétiseur, un méta-instrument. Le compositeur a emmené le quatuor vers l'électronique !

Chaque instantané a son climat, sa couleur :

° Re-commencer (Dolly Shot n°1) est évidemment un éloge de la répétition. Le compositeur s'est souvenu en la composant de l'ouvrage éponyme de Mathieu Potte Bonneville.

° Chaconne-express (Dolly Shot n°2) met au défi les musiciens, puisque les respirations sont rares ! Ils ne sont pas prêts de l'oublier...

° Torsions (Dolly Shot n°3) est une étude sur le glissando

° Ne pas s'arrêter (Dolly Shot n°4) est un miroir à la n°1. C'est une fausse fin, elle aurait pu d'ailleurs clore le cycle...

° C'est Borne à l'Infini (Dolly Shot n°5) qui referme la suite avec ses accents élégiaques (Pierre-Yves Macé a songé en l'écoutant à certaines cérémonies funéraires du Vietnam, avec hautbois et flûtes). Borne à l'Infini est un post-scriptum. Le compositeur a repris à son compte le bel oxymore de Mallarmé dans Un coup de Dés jamais n'abolira le hasard...

La musique de Pierre-Yves Macé est toujours surprenante et vivifiante ! Ces miniatures ne dérogent pas à la régle. Si le Breton qui est en lui avait au départ quelques réserves vis à vis de la musique traditionnelle bretonne et la famille d'instruments joué par le quatuor Sonneurs, il a su détourner les instruments, tout en renouant avec une forme qui lui est chère, la miniature. Souvenez-vous ... le générique d'émission de Gérard Pesson, "Boudoirs et autres", c'était lui !

, © Radio France / Soizic Noël

Ces Five Dolly Shots vont être rejouées au concert le 25 octobre à l'Eglise Saint-Merry, à Paris. Les musiciens auront la liberté de ne pas jouer tout le cycle. Ils pourront aussi intercaler entre ces instantanés d'autres pièces : procédé familier chez Pierre-Yves Macé puisqu'il cultive l'idée d'œuvre ouverte, de laboratoire et de work in progress. C'est le cas du cycle "Song Recycle, pour piano et Haut-Parleur" ouvert en 2010...

Dans l'atelier du compositeur, les chantiers ne manquent pas : d'abord un opéra-poème sur le poème de Mallarmé déjà cité plus haut.

La création approche : ce sera le 5 novembre à Brive-Tulle, puis à Bobigny en décembre dans le cadre du festival d'Automne, festival qui accueillera également en création le 26 octobre sa pièce Rumorarium dans la version de l'EIC.

Et puis...à paraître en décembre : un disque monographique "Rhapsodie sur fond vert" sur le Label Brocoli

Musiques en plus :

• Erwan Keravec

« Sans titre provisoire »

Extrait du CD Sonneurs

REF Buda Musique

, © Buda

• Chansons Migrantes (2017)

Orchestre de chambre de Paris

Les Cris de Paris

• Suite no 3 (Encyclopédie de la parole) (2017)

Bianca Ianuzzi, voix

Denis Chouillet, piano

• Song Recycle (2010-…)

Denis Chouillet, piano

• Nénuphars (2013)

Cédric Jullion, flûte

Elsa Balas, alto

• Finsteren Zeiten (2016)

Cédric Jullion, piccolo

Elsa Balas, alto

Nicolas Carpentier, violoncelle

Archive sonore : voix de Bertolt Brecht récitant son poème An die Nachgeborenen

• Rhapsodie sur fond vert (2018)

Maitane Sebastian, violoncelle