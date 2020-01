« What love tells me » de Huihui Cheng (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

« What love tells me » de Huihui Cheng

Pour cinq voix de femmes et sons fixés

Interprété par l’ensemble De Caelis, direction Laurence Brisset

Rediffusion de la création enregistrée le 02 mai 2018 à Radio France

Un grand merci à la compositrice Lin-Ni Liao, interprète des propos de Huihui Cheng !

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Nous avons découvert cette semaine une nouvelle page de Huihui Cheng imaginée pour les voix de l’Ensemble De Caelis.

Huihui Cheng fait partie de ces nombreux compositeurs des 4 coins du monde accueillis par l’IRCAM pour un cycle de formation en composition assistée par l’ordinateur.

Mais c’est d’abord en Allemagne que Huihui Cheng s’est fait connaître. Elle a suivi l’exemple de ses professeurs de composition de Pékin, eux-mêmes formés à Stuttgart. Pékin, Stuttgart, Paris : Huihui Cheng n’a pas peur des dépaysements. D’ailleurs, de quoi pourrait bien avoir peur une jeune femme comme elle, arrachée à son milieu familial très jeune, pour suivre seule ses études musicales à Pékin ?

Dans cette émission, Huihui Cheng se raconte en chinois. Des confidences traduites par la compositrice taïwanaise Lin-Ni Liao.

Huihui Cheng a une relation particulière à la voix, au chant. Les chanteuses de l’Ensemble De Caelis peuvent en témoigner, car la compositrice s’est enregistrée elle-même – de sa voix de colorature – chantant les cinq parties de What love tells me.

Mais le « sur mesure » ne s’arrête pas là ! Huihui Cheng a écouté attentivement les disques de l’Ensemble De Caelis, notamment ceux consacrés aux chansons des trouvères et troubadours autour de l’amour. What love tells me est un cycle de motets amoureux directement issus de cette découverte du répertoire moyenâgeux.

Une voix haute, celle d’Estelle Nadau, une voix grave et pleine, celle de Marie-Georges Monet, et trois voix de mezzo : les voix de Eugéniede Mey, Caroline Tarrit et Laurence Brisset.

Ces cinq voix sont en prise ici avec des réminiscences de chansons du Moyen Âge : chansons du manuscrit de Chantilly, de Jaufré Rudel, de Guillaume de Machaut, de Beatriz de Dia, auxquels s’ajoutent des poèmes de Ronsard, Machaut, Louise Labé et Christine de Pisan.

« What love tels me » est donc un véritable jeu de pistes, comme l’étaient les chansons polyphoniques du Moyen-Âge avec en plus ici une partie de sons fixés enregistrés par la compositrice.

Vous percevrez si vous tendez l’oreille des sons de fiddle (le violon traditionnel) et d’organetto.

Chaque compositeur a sa façon de travailler en amont avec les interprètes.

L’ensemble De Caelis a beaucoup apprécié l’engagement de Huihui Cheng, qui a suivi pas à pas la façon dont les chanteuses se sont emparées de sa musique. Elle sont découvert la partie d’électronique de What love tells me, après avoir enregistré les cinq pièces dans notre studio. L’électronique est devenue une constante dans la musique de Huihui Cheng, surtout depuis son séjour à l’IRCAM. Ce cursus parisien a profondément modifié sa façon de penser et d’écrire la musique.

Musiques additionnelles (de Huihui Cheng)

Me Du Ça - for solo voice and live electronic

Soprano : Youmi Kee

Première : Centre George Pompidou, Paris, 15 avril 2016

Cité des Arts Paris, 6.Juin 2016

Your smartest choice

Ensemble 2e2m

Performance for four musicians, electronic, ssmartphones, participents from the audience.

Première : Commission of _Eclat Festival 2017 and _CoSiMa IRCAM

Messenger for string Piano

Pianiste : Claudia Chang

Première : Royaumont Festival 2017