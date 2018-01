" Etudes sur la résistance et la toxicatio " de Juan Pablo Carreno (Rediffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Etude sur la résistance et la toxicatio » de Juan Pablo Carreño Interprété par l’Ensemble Le Balcon : Sarah Kim : Orgue, Giani Caserotto : guitare électrique et guitare basse , Fanny Vicens : accordéon microtonal, Ambre Vuillermoz : accordéon, Juliette Herbet : saxophone, Maxime Tomba : cor, Patrick Wibart : euphonium. Direction Maxime Pascal Rediffusion de la création enregistrée le 23 juillet 2016 à Radio France.

Rediffusion intégrale et portrait du compositeur

Juan Pablo Carreño a articulé ses cinq Etudes autour de deux thèmes qui le préoccupent depuis quelques temps : d’abord l’idée d’empoisonnement par une substance toxique. Cette idée, il l’a mise au cœur de son opéra-polar La Digitale, conçu il y a deux ans. Il s’est intéressé avec le librettiste à l’altération de la perception vécue par le personnage principal, et est allé jusqu’à envisager l’opéra lui-même comme une expérience toxique. L’expérience ne s’est pas arrêtée là. Les matériaux musicaux de la Digitale n’étaient pas épuisés et réclamaient une seconde vie ! Les procédés de doublure d’instruments expérimentés dans l’opéra sont aussi présents dans les Etudes sur la Résistance et la toxicatio, de même que les couleurs toxiques de la musique ! Il faut dire que Juan Pablo Carreño a choisi des timbres bien spécifiques : un saxophone baryton, un cor, un euphonium (tuba ténor), une guitare électrique, deux accordéons et un orgue.

Le deuxième thème qui traverse la musique de Juan Pablo Carreño depuis quelques temps, c’est celui de la résistance. Le compositeur colombien est très sensible à l’idée des peuples d’Amazonie menacés de disparition. Il a eu l’idée d’un diptyque sur les Indiens AUCA.

Juan Pablo Carreño vit à Paris où il a étudié. Il a fondé avec d’autres musiciens parmi lesquels le chef charismatique Maxime Pascal l’ensemble Le Balcon, celui-là même qui joue la musique de ses cinq Etudes ! Il est aussi actif dans son pays en Colombie, dans l’université où il a étudié autrefois. Il a donc une vision bien définie du dynamisme de la création colombienne. La culture de son pays l’intéresse beaucoup : il travaille en ce moment sur une Messe, qu’il envisage comme une Messe de la réconciliation et comme synthèse sonore de l’essence du Colombien. Elle sera créée en septembre 2018 à Medellin et Bogota dans le cadre du festival de Musique Sacrée de Bogota !

Musiques additionnelles :

La Digitale, opéra de chambre pour 8 chanteurs et ensemble en un prologue, huit scènes et un épilogue.

Ensemble Musicatreize - Direction Roland Hayrabedian

Madre tierra, pour ensemble de 13 musiciens

Orchestre du Conservatoire de Paris - Direction Jean-Philippe Wurtz

Punto muerto, pour ensemble de 21 musiciens

Orchestre du Conservatoire de Paris - Direction Pierre Strauch

Self-fiction I, pour clarinette et ensemble

Iris Zerdoud, clarinette et Ensemble Le Balcon - Direction Maxime Pascal

Garras de Oro, ciné-concert par l'Ensemble Le Balcon - Direction Maxime Pascal

Enregistré à l'Athénée à Paris en octobre 2017

Créations à venir de Juan Pablo Carreno :

- Création du quatuor Pasillo Emilio par le quatuor Tana en mai 2017 en Colombie

disque à paraître dans les prochains mois

- In Conspectu Tuo pour soprano, étude d'après l'offertoire de la Messe de Fernando Garnero (en devenir)

créée à l'Athénée à Paris en octobre 2017

- Mandragora, création par le duo XAMP (Franny Vicens et jean-Etienne Sotty), en novembre 2017

Espace des Arts sans frontières

- Messe

Création prévue en septembre 2018 à Medellin et Bogota / Colombie, Festival de Musique Sacrée de Bogota

Orchestre Philharmonique de Medellin