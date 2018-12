" ... et j'ai perçu ce vol étrange " pour violoncelle de Nuria Giménez-Comas (Rediffusion intégrale)

« … et j’ai perçu ce vol étrange » pour violoncelle de Nuria Giménez-Comas

Interprété par Anssi Karttunen

Rediffusion de la création enregistrée le 25 janvier 2017

(A été donné en Création mondiale au Festival Présences le 11 février 2017 à Radio France )

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice.

Nuria Gimenez Comas fait partie des jeunes compositeurs mis à l'honneur lors de la 27ème édition du Festival Présences l'année dernière. Elle a été remarquée et encouragée par la compositrice finlandaise Kaija Saariaho.

Nuria Gimenez Comas est pianiste, et la pratique instrumentale a beaucoup compté pour elle, mais elle s'est intéressée très vite à la composition et au dessin. D'ailleurs l'univers des sons, elle commence par le dessiner, avant même d'écrire la notation musicale...

Pour cette émission et pour le festival Présences, elle a imaginé début 2017 une pièce en cinq mouvements, qui ressemble à un voyage dans les sonorités du violoncelle.

Grâce à Kaija Saariaho dont elle suivait une masterclass, elle a pu rencontrer le violoncelliste Anssi Karttunen. Elle a été fascinée par son jeu, son incroyable contrôle de l'archet. Elle lui a envoyé sa musique, puis ils se sont rencontrés plusieurs fois. De ces étapes est née la pièce qui est jouée ce soir d'un seul souffle et qui a été créée en public le 11 février l'année dernière.

Au commencement de ... Et j'ai perçu ce vol étrange... il y a donc le jeu d'un violoncelliste particulier, et l 'envie de voyager dans les possibilités sonores du violoncelle, instrument que Nuria Gimenez Comas avait déjà exploré grâce à la violoncelliste Marie Ythier dans une pièce baptisée La Naissance des mots, et qui faisait intervenir l'électronique.

Toute pièce solo est un moment intense vécu de part et d'autre par l'interprète et le compositeur. Anssi Karttunen est tout sauf un débutant en la matière. C'est l'un des musiciens d'aujourd'hui les plus engagés dans la création. Son expérience nous éclaire sur le moment de gestation de l'interprétation ; cette longue période où interprète et compositeur dialoguent, proposent, interrogent... Pour lui, une pièce de dix minutes est tout autant un défi qu'une pièce de plus grande envergure. Il faut être dans chaque son, chaque geste intensément !

Dans cette émission son témoignage se glisse dans les propos de la compositrice : c'est un portrait à deux voix !

Musique additionnelle :

Nuria Gimenez Comas

« Modulations mécaniques » (2015-2016) pour quatuor et électronique

Commande de l'Ensemble Proxima Centauri

Création au Rocher de Palmer (Bordeaux)

« L'ombre du rêve » (2011) 12 minutes, pour ensemble de 12 instruments et électronique

Créée le 7 de mai 2011 pour l'Ensemble de l'HEM de Genève, à la Grande Salle.

« Red harsh » (2013) pour violon et électronique

Créée le 13 avril 2013 à l'IRCAM de Paris par Constance Ronzatti

" Notre besoin de consolation " pour acteur et orchestre

Texte de Stig Dagerman

Commande de la Geneva Camerata pour Lambert Wilson Création au Victoria Hall, Geneva.

" Back into nothingness ", pour acteur, choeur & électroniques

Par le Choeur Spirito, Anna Clementi , dir. Nicole Corti

Commande de l’Ircam-Grame

Collaboration avec la poète Laure Gauthier et le metteur en scène Giuseppe Frigeni. Premiere

Biennale Musique en Scène 18 - TNP Villeurbanne - Festival Archipel 18

Les projets de Nuria Gimenez Comas :

- Commande pour orchestre de l’ Orquestra de Cadaqués - SGAE, qui sera créée par David Robertson au Palau de la Música de Catalunya (BCN Classics), 21 mars 2019

- Fin de résidence de recherche artistique à l’Ircam, présentation et installation de petits études « Sculpting space » / Forum 2019 (25-29 mars)

- Commande pour marimba et électronique de Laurent Mariusse- GMEM, création Festival Les Musiques, 14 mai 2019

- Commande pour quatuor de guitares du Festival Mixtur pour l’Aleph Guitar Quartet, 26 avril 2019