" Eros Songs ", de Philippe Schoeller pour douze voix mixtes a cappella (Diff. intégrale et portrait)

« Eros Songs », de Philippe Schoeller pour douze voix mixtes a cappella

Sur un texte de Philippe Schoeller

Interprété par l’Ensemble Musicatreize

Direction Roland Hayrabedian

Création enregistrée à Radio France le 18 septembre 2018

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Dans l'émission de ce soir, nous allons prendre le temps de réécouter les Eros Songs qui ont ponctué notre semaine, avec l'éclairage des protagonistes : le compositeur Philippe Schoeller mais aussi les interprètes, ici l'Ensemble Musicatreize et son directeur musical Roland Hayrabédian

La saison de Musicatreize s'ouvre dans quelques jours sur un spectacle pensé comme une fête des sens et baptisée : "Secouez-moi !", en référence à une chanson de la Renaissance. Les Eros-Songs de Philippe Schoeller ont été composées sur mesure pour ce spectacle mis en espace.

Philippe Schoeller partagera l'affiche de ce spectacle donné à Marseille le 12 octobre prochain avec deux autres compositeurs d'aujourd'hui : Régis Campos et Peter Eötvös. Leur musique sera le versant contemporain des chansons de la renaissance sur le thème de l'Amour et des plaisirs des sens.

Eros, un choeur de 12 voix mixtes, et le langage des corps...

Les Eros Songs ont été composées en deux étapes. Il y a les Eros Songs impaires, composées avant l'été, et les Eros Songs paires composées pendant l'été. Deux temps de composition et aussi deux façons différentes d'aborder le langage amoureux et sa mise en voix. Philippe Schoeller nous donne quelques clefs sur ce qu'il a exploré dans ces pièces, en amoureux de la voix et de ses possibilités expressives, en épicurien aussi !

Le langage de l'amour, le langage des corps est un langage d'avant le langage, et la voix est l'instrument idéal pour exprimer ces sons de l'amour. Le texte de ces Eros Songs tient sur une page. Le compositeur précise aux interprètes qu'il doit être "chanté, soufflé, chuchoté, grogné, parlé, énoncé, clarifié, flouté, lancé". Il compte sur les micros pour donner tout son relief à ce texte épuré : quelques mots anglais, français et quelques onomatopées...

Pour ce portrait en miniature, je suis entrée dans l'atelier du compositeur à Paris. J'y ai vu quantité de partitions posées un peu partout, une guitare, et une cafetière (très importante la cafetière...), et puis sur la table de composition un visa pour le Japon, pour permettre à Philippe Schoeller de se rendre au Japon écouter la création de sa toute dernière composition Dance for Hermès, pour quatre instruments.

La pièce a été créée le 28 septembre par le violoncelliste Jean-Guihen Queyras, les frères Chemirani aux zarb et daf, et le joueur de lyra Socratis Sinopoulos. Le daf, le zarb et la lyra : ces instruments-là parlent aux oreilles et au cœur de Philippe Schoeller. Il y voit un artisanat qu'on a sans doute perdu en occident, un artisanat que le musicien tente de retrouver et de mettre au cœur de sa musique.

L'artisanat, mais aussi une forme de simplicité et d'archaïsme...

Musiques en plus (De Philippe Schoeller) :

" The Eyes of the Wind"

Concerto pour violoncelle et orchestre

Soliste : Jean-Guihen Queyras

Orchestre SWR de Baden Baden

Direction : Kaspar Zehnder

Version live Donaueschingen 23 octobre 2007

" Âme "

Deuxième symphonie pour grand orchestre

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction : Pascal Rophé

Donné le 10 mars 2017 à Radio France

" Cantate Isis " pour basson et chœur

Par le Chœur du NDR de Hambourg, direction Philipp Ahmann

Paulo Alexandre Dos Santos Ferreira, basson

CD Chansons françaises / Label Es-Dur

Et

Dambert (compositeur du XVIème siècle)

" Secouez-moi, je suis toute plumeuse "

Ensemble Clément Jannequin

Dir Dominique Visse

CD Harmonia Mundi