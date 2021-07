« Enfances : pointillés » de Karl Naegelen sur des textes d’Elise Caron (diffusion intégrale et portrait)

Dans Création Mondiale cette semaine les cinq instantanés poétiques d’Enfances-Pointillés, imaginés pour trois solistes de l’Ensemble Multilatérale : cinq textes d’Elise Caron, incarnés par la musicienne et tissés avec la musique de Karl Naegelen.

« Enfances : pointillés » de Karl Naegelen sur des textes d’Elise Caron, pour voix et trois instruments

Avec Elise Caron (voix, flûte) et l’Ensemble Multilatérale :

Lise Baudoin (piano), Aurélie Saraf (harpe), Pablo Tognan (violoncelle)

Création enregistrée le 31 mai Salle Colonne

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Les "Enfances-Pointillés" de Karl Naegelen et Elise Caron se sont révélés à nous cette semaine fragment après fragment, "pointillé" après "pointillé".

Ce soir, nous allons les entendre joués et chantés d'un seul souffle par Elise Caron, conteuse-diseuse, et trois musiciens de l'Ensemble Multilatérale, parmi eux la harpiste Aurélie Saraf, qui n'est pas pour rien dans la genèse de ces miniatures. Elle collabore avec Karl Naegelen depuis une dizaine d'années. Ce qu'elle aime dans l'univers de ce compositeur, c'est le caractère ouvert, "in progress", de sa musique, qui accueille systématiquement les propositions des musiciens.

L'idée a germé dans l'esprit du duo Saraf-Naegelen d'œuvrer ensemble sur une nouvelle pièce autour de l'enfance. L'idée de collaborer avec la chanteuse, flûtiste, comédienne Elise Caron leur est venue tout naturellement. Depuis des années, la chanteuse explore avec raffinement et sens de l'épure l'univers de l'enfance, à travers notamment de ses Chansons pour les petites zoreilles.

Les Enfances-Pointillés sont nées d'un dialogue constant entre compositeur, autrice et musiciens au gré de plusieurs résidences initiées par l'Ensemble Multilatérale, dont font partie les trois musiciens : Aurélie Saraf, Lise Baudoin, Pablo Tognan.

Compositeur et conteuse ont échangé leurs visions de l'enfance, leurs observations de parents (et grands-parents...)

Karl Naegelen a eu à cœur de proposer une forme ouverte, hybride, dans laquelle musique et texte se suivent ou dialoguent, avec une grande liberté. Les miniatures contrastent beaucoup : on saute du coq à l'âne, comme le font les enfants !

Jeu de cache-cache à tous les étages, aussi sur le plan des couleurs sonores. La harpiste prépare sa harpe et joue du piano jouet. La pianiste prépare son piano et joue des verres musicaux... Le violoncelle parfois est un écho de la voix...

Ces Enfances-Pointillés sont un work in progress. Les miniatures devraient donner naissance dans un futur proche à une forme longue que nous guettons avec impatience !

Musiques additionnelles : de Karl Naegelen

Aa-duo

Anna Jalving, violon

Sofie Thorsbro-dann, violon

Enregistrement par Anders Skibsted du concert à Koncertkirken, Copenhague (2018)

Les métamorphoses du cercle - 4 mouvements pour alto seul

Mouverment 3, d'après l'adagio de la 3ème sonate de Bach

Cécile Brossard, alto

Concerto pour clarinette

Joris Rühl, clarinette

ONCEIM (orchestre)

Enregistré de concert à l'église de Saint Merry (Paris) (2019)

Habanera, pour orchestre de chambre

par l'ensemble Sturm und Klang (Belgique)

Enregistrement de concert au Cinéma palace, Bruxelles (2019)

La chute des anges rebelles

par le Quatuor Béla

Enregistrement de concert au festival quatuor en Lubéron (2018)

Variations sur Ernst .

Disque Umlaut Records - extrait de Fenêtre ovale (1er volet, 2011)

Eve Risser, piano

Joris Rühl, clarinette

Calques pour clarinette et quatuor à cordes - Quatuor Umlaut : Violons, Amaryllis Billet et Anna Jalving - Alto, Fanny Paccoud - Violoncelle, Sarah Ledoux

Clarinette, Joris Rühl

mais aussi...

Cantare con silenzio pour flûte, six voix , percussion et électroniques de Salvatore SCIARRINO

Ommaggio a Michel Serres - Maurio Caroli / flûte, et musiciens du Tokyo Philharmonic - Neue Vocalsolisten de Stuttgart - Direction Marco Angius - Label Stradivarius STR33987

Fenêtre ovale de Karl Naegelen

Sentimental Recital : Elise Caron/Denis Chouillet

