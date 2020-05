" Encierro " de Justina Repeckaite (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

Création Mondiale ouvre une nouvelle saison sur les couleurs du saxhorn, grâce à Encierro, une page toute neuve de la compositrice lituanienne Justina Repeckaite, composée sur mesure l'année dernière pour le quatuor de saxhorn Opus 333.

« Encierro » de Justina Repečkaitė

Pour quatuor de saxhorns

Interprété par le Quatuor Opus 333

Rediffusion de la création enregistrée à Radio France le 26 juin 2019

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Dans Création Mondiale en cette semaine de reprise, c'est la musique de la jeune compositrice lituanienne Justina Repečkaitė qui se fait entendre. Cette pièce, Encierro, jouée par l'ensemble Opus 333 se révèle ce soir intégralement dans le tout nouveau "Carrefour de la Création".

Justina Repečkaitė a rencontré les musiciens du quatuor de saxhorn créé par Vianney Desplantes, Jean Daufresnes, Corentin Morvan et Patrick Wibart au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris, il y a quelques années, dans les classes d'improvisation générative et de chant médiéval. Pour composer Encierro, Justina Repečkaitė a demandé à chacun des tubistes de lui faire entendre des sons spécifiques et les a enregistrés. La suite de pièces est née de ces sessions de travail ensemble. Encierro est liée dans l'esprit de la jeune compositrice à l'image de l'Enfermement de taureau dans l'espace clos des arènes. L'enfermement est ici à prendre dans son sens métaphorique : la musique de Justina Repečkaitė est très construite (structure de la pièce, relations harmoniques...) et c'est aux musiciens d'Opus 33 de trouver des interstices de liberté à l'intérieur des contraintes...

C'est dans l'acoustique spécifique du studio 104 qu'ont résonné les 5 mouvements de Encierro dans la version toute neuve d'Opus 333 le 26 juin dernier. Le quatuor fête cette saison son 10ème anniversaire, pourtant ils sont tous très jeunes. L'ensemble explore l'univers de la musique de chambre et s'amuse à transcrire des pièces du grand répertoire, car bien évidemment les compositeurs du passé qui ont écrit pour cette formation sont rares ! Et puis Opus 333 s'intéresse de très près à la création et a déjà collaboré avec plusieurs compositeurs d'aujourd'hui, parmi eux Alexandros Markeas, Claude Barthelemy, Benjamin Attahir et justement Justina Repečkaitė.

Cette émission est le lieu pour entrer dans l'atelier de composition de Justina Repečkaitė. Elle nous raconte son parcours, ses premiers pas dans la musique en Lituanie, sa pratique du chant, son choix de la France...

