" Éloge des ruines " de Jérôme Noetinger (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

Pour Création Mondiale, Jérôme Noetinger a imaginé une pièce de musique concrète dans son studio électro-acoustique, pendant la période de confinement : " Eloge des ruines ".

" Éloge des ruines " de Jérôme Noetinger

Musique concrète composée dans le studio de l'auteur, entre janvier et mai 2020

Dédiée à la mémoire de Sean Baxter, mort le 15 mars 2020

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Pour Création Mondiale, Jérôme Noetinger a imaginé une pièce de musique concrète : 5 miniatures intitulées Eloge des Ruines.

Ces pièces ne sont pas une musique à programme. Le titre indique seulement que le compositeur a voulu travailler sur l'idée de ralentissement, d’écroulement.

A l'origine de Eloge des Ruines, il y a des prélèvements de sons extraits de disques vinyls, avec modification de la vitesse de lecture passant de 78 à 0 tours minute, ainsi que des lectures accélérées de vieilles bandes magnétiques.

Le travail réalisé sur cette matière procède à la fois de l'accumulation, du montage, du mixage et du filtrage de tous ces matériaux.

C'est la première fois que Jérôme Noetinger compose des miniatures. Ce processus ne lui est pas familier. Cette expérience lui a cependant donné des idées pour des oeuvres à venir.

Eloge des Ruines aurait dû se faire en partie dans les murs du GRM à Paris, en mars dernier, mais le confirment en a décidé autrement.

Cette pièce nouvelle de Jérôme Noetinger a vu le jour dans son propre studio, sur ses machines.

Le processus de composition s’est déroulée sur plusieurs mois. Le compositeur, également actif comme improvisateur, a pu, suite aux nombreuses annulations de concerts, prendre son temps !

Un événement est venu bouleverser la composition de Eloge des Ruines.

Il s’agit de la mort soudaine d’un musicien que Jérôme Noetinger estime beaucoup : le batteur improvisateur australien Sean Baxter.

Jérôme Noetinger a souhaité dédier ses cinq miniatures à la mémoire de cet activiste de la scène expérimentale australienne.

Le jeu de batterie du musicien surgit d’ailleurs dans certains moments de la suite (pièces 1 et 5), mais ces sons instrumentaux sont bien entendu transformés, montés, mixés, filtrés.

Le compositeur Jérome Noetinger a doublé cet hommage sonore d’un hommage-papier, en proposant à Revue & Corrigée d’intégrer dans le numéro de juin un extrait d’un texte de Sean Baxter.

Le texte d’origine accompagnait le double CD BERN du trio que Sean Baxter formait avec deux autres musiciens australiens : Anthony Pateras et Dave Brown.

Eloge des Ruines n’est pas la seule pièce née dans le contexte particulier du développement du Covid et du confinement.

Jérôme Noetinger a composé une autre musique accessible sur Bancamp : "The Day will come when our Silence will be more powerful than the voices you strangle today »

Musiques en plus :

Extrait de "The Day Will Come When Our Silence Will Be More Powerful Than The Voices You Strangle Today"​, publiée le 1 mai 2020 sur le site bandcamp AMPLIFY 2020

+

Thymolphthalein "Awareness of Time is an Assault o Time" extrait du CD Mad Among The Mad

Avec Anthony Pateras, piano + synthé. Natasha Anderson, flûtes, ordinateur. Will Guthrie, batterie. Clayton Thomas, contrebasse & Jérôme Noetinger, magnétophones à bandes Revox B77.

+

l’Epaisseur de la Nuit ou Archaeopteryx ?

Extrait du CD Filarium avec Michel Chion et Lionel Marchetti

Label Vandoeuvre 1544 (2016)

+

Les Machines Orphelines, composition de J Noetinger

Orchestre ONCEIM au festival Crak en novembre 2016

