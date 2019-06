« Electronic Introspections 1 » pour piano et dispositif électronique de Daniel Cabanzo (Diffusion intégrale)

« Electronic Introspections 1 » pour piano et dispositif électronique de Daniel Cabanzo

Avec Jean-Marie Cottet, piano

Création enregistré au Studio de Meudon le 20 mai 2019

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Daniel Cabanzo est colombien. Il vit en France depuis une dizaine d’années.

La musique est entrée dans sa vie quand il était enfant grâce à un oncle. Il a joué de l’orgue électrique, de la guitare électrique (inévitable au moment de l’adolescence) et du violoncelle.

Il a ensuite souhaité se consacrer à la composition, et c’est à cette fin qu’il a quitté la Colombie pour la France.

Là, il est allé de conservatoire en conservatoire, de studio en studio (Centres Nationaux de Création Musicale, puis GRM et IRCAM).

Il a eu la chance d’être guidé dans ses recherches par quelques grands compositeurs pédagogues tels que Edith Canat de Chizy, Denis Dufour, Daniel Wood, Yan Maresz, Eric Daubresse, Michael Jarrell, Luis Naon…

Venu à la composition sur le tard, Daniel Cabanzo n’en finit pas d’explorer !

Pour le pianiste Jean-Marie Cottet, qui avait déjà joué dans le passé une pièce de lui, pianiste régulier de l’ensemble Court-Circuit, Daniel Cabanzo a imaginé une suite de miniatures dans lesquelles le piano dialogue avec l’électronique. D’ailleurs ces pièces sont un vrai quatre mains. Elles mettent à contribution le pianiste et le compositeur, assis derrière son dispositif électronique.

La suite décline 5 façons d’envisager ce dialogue. La machine entre comme une loupe à l’intérieur du piano : le titre d’Instrospections prend ici tout son sens.

Ces introspections sont un joli pendant aux Liphyra de Lara Morciano, entendus dans cette émission il y a deux semaines.

Actualités de Daniel Cabanzo :

Daniel Cabanzo travaille sur un doctorat de Musicologie dans le cadre de ses recherches à l’IRCAM, en collaboration avec la Sorbonne. Ce doctorat porte sur la musique mixte et s’interroge que les possibilités de créer des matériaux électroniques à parti de l’écriture instrumentale.

Musiques en plus (toutes de Daniel Cabanzo)

In the inside (2011)

Pièce électroacoustique

Création CRR de Paris - Auditorium Marcel Landowski

Visible(non)visible (2012)

Ensemble Court Circuit

Conductor: Sophie Chiu

Flûte: Anne Cartel / Clarinette: Pierre Dutrieu / Percussion: Ève Payeur / Violoncelle: Renaud Déjardin / Violon: Alice Bourlier

Post tenebras spero lucem (2014)

Pour grand ensemble

Orchestre du PSPBB

Conductor: Alain Louvier

(Marginal situations) Hidden lines in electrical dimensions. (2015)

Pièce pour accordéon et dispositif en temps réel

Accordéon: Jean-Etienne Sotty

Création Centre Pompidou Avril 2015 - Cursus de l’IRCAM.

Correlations (2018)

Commande de l’Ensemble Awkas:

Flute: Tatiana Timonina / Saxophone: Bera Romairone / Harp: Alina Traine / Violin: Gonzalo Arguello / Cello: Emmanuel Acurero / Piano: Fernando Palomeque / Percussion: Román Bayani

Conductor : Alex Nante

Création Fondation L'Abri | Geneva, Switzerland | October 2018