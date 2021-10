« Effet d’annonce » de Lucie Prod’homme (diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

Dans Création mondiale cette semaine, cinq miniatures légères et poétiques de Lucie Prod’homme, également auteur des textes. On plonge dans l’univers loufoque des petites annonces.

« Effet d’annonce » Pièce mixte pour mezzo-soprano, piano et sons fixés de Lucie Prod’homme

Avec l’Ensemble PTYX : Marie Perrin (mezzo-soprano) & Catherine Kwon (piano)

Création enregistrée à Radio France le 09 octobre 2021

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Pour notre feuilleton et pour les musiciennes de l’Ensemble PTYX, Lucie Prod’homme a composé une suite de saynètes qui associe la voix, le piano (souvent préparé) et des sons fixés : un véritable trio finalement car les musiciennes ont dû intégrer, mémoriser les sons de la bande magnétique avant de s'emparer de la partition et d'émettre le premier son.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le jour de l'enregistrement, elles avaient cette partie de sons fixés dans les oreilles (système de casques) et se glissaient dans le jeu "vivant "de ce troisième musicien pourtant invisible.

Dans "Effet d'annonce", miniatures pour lesquelles la compositrice a elle-même imaginé les textes en s'inspirant des petites annonces, il y a beaucoup d'humour et une part de jeu parfaitement en accord avec la personnalité de la musicienne. La mezzo-soprano Marie Perrin et la pianiste Catherine Kwon s'amusent à rebondir sur les sons de la bande, dans un jeu permanent de dialogue.

L'ensemble Ptyx, fondé et dirigé par Jean-Baptiste Apéré - responsable artistique, compositeur performeur et "Mallarméen" (cf le nom de baptême de l'ensemble) est basé en Indre et Loire. Il a à cœur de valoriser le travail des compositrices. En octobre, il a offert une résidence de composition à Lucie Prod'homme. Cette semaine, l'ensemble proposait à Amboise une sortie de résidence autour de la musique de Kaija Saariaho.

Lucie Prod'homme et l'Ensemble Ptyx se sont retrouvés au festival des Musiques Démesurées à Clermont Ferrand ce vendredi pour participer à une table ronde sur la place des femmes dans la composition, table ronde animée par Aliette de Laleu (France Musique) !

Cette question de la parité dans l'univers de la composition intéresse vivement Lucie Prod'homme qui est aussi pédagogue (CRR de Perpignan). La musicienne est bien consciente que la place des compositrices ne sera vraiment analysée sous un jour neuf que le jour où l'on révisera l'histoire de la musique, où l'on fera sortir de l'oubli les compositrices effacées des livres d'histoire ...

Programmation musicale :