« Diomedea Exulans » de Carine Bonnefoy (diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

Dans Création mondiale cette semaine, un septet réuni autour de la pianiste de jazz Carine Bonnefoy pour une invitation au voyage sur les ailes de l’albatros hurleur, Diomedea Exulans

« Diomedea Exulans » pour septet jazz de Carine Bonnefoy

Avec Manu Domergue, Ninon Valder, Thomas Savy, Barbara Leliepvre, Simon Tailleu, Muriel Gastebois,Carine Bonnefoy

Création enregistrée le 07 avril Salle Colonne

Equipe de son : Hervé Dubreuil, Lucas Derode, Mathieu Leroy, Tanguy Lecornot, Victoria Aspert, Guillaume Michalakakos, Valentin Azan-Zielinsky - direction artistique : Vincent Villetard - coordination : Laure Jung-Lancrey

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice

Dans notre émission portrait ce soir, le portrait deCarine Bonnefoy, compositrice et pianiste de jazz qui a fait sienne l’écriture pour grand orchestre. Pour nos miniatures radiophoniques, elle a relevé deux défis : écrire de petites formes de deux minutes, et réduire l’orchestre au septet.

Néanmoins, elle a rusé en sollicitant la voix des musiciens, y compris des non chanteurs, et en ayant recours à la poly-instrumentalité. Résultat : la suite en cinq fragments qu’elle a imaginée pour notre émission est incroyablement riche sur le plan des couleurs sonores, et il fallait bien ça pour suggérer en musique le vol de l’albatros hurleur, le Diomedea Exulans. Cet oiseau majestueux, emblème de la liberté, la pianiste compositrice l’a beaucoup observé dans les grands espaces de la Polynésie, pays de ses racines maternelles. Son vol est gravé sur l’un de ses avant-bras…

C’est dire l’importance de l’albatros hurleur dans l’imaginaire de la musicienne !

L'errance, les grands espaces...

Les grands espaces occupent la musicienne depuis qu’elle explore les grands orchestres comme espace d’expression privilégié. Faire la musique en collectif compte beaucoup pour Carine Bonnefoy. Elle retrouve peut-être là l’instinct communautaire, celui de la tribu, qui lui rappelle ses origines : le plaisir d’être ensemble, une forme de jubilation.

Autre thème sous-jacent, l’errance de l’oiseau dans laquelle se reflète celle de la musicienne. Carine Bonnefoy est attachée à la poétique de l’errance. Charles Baudelaire et Victor Segalen ne sont pas loin…

L'envol de l'albatros

La partition de Carine Bonnefoy dessine une dramaturgie. Nous suivons, mouvement après mouvement, les évolutions de l’albatros, depuis la terre ferme jusque dans les airs (A Terre, Up and Down, In and Out, Elévation, Dans les airs). En enregistrant les cinq volets de Diomedea Exulans, la compositrice s’est aperçue qu’on pouvait jouer les fragments dans n’importe quel ordre, sans perdre la cohérence musicale.

On peut donc s’amuser à réécouter dans le désordre les mouvements séparés diffusés pendant la semaine. Une expérience à tenter !

Les musicien.ne.s

Les six musicien.ne.s réunis autour de Carine Bonnefoy (piano et cajon) ont pris grand plaisir à cet envol de l’albatros : une musique écrite presque de A à Z, mais pensée sur mesure, dans le souci d’épouser les spécificités de chacun.e, et de laisser des moments de liberté aux musiciens. Tous les musiciens engagés dans cet envol ont des liens très étroits sur plusieurs années à la meneuse du groupe.

Le clarinettiste, saxophoniste Thomas Savy est très à son aise dès qu’il s’agit de mettre des mots sur la musique de Carine Bonnefoy et ses qualités de meneuse. Nous entendrons ce soir son témoignage.

Carine Bonnefoy compte bien revenir à l’Albatros hurleur et déployer plus avant la matière de ces cinq tableaux, en y ajoutant – pourquoi pas – des jongleurs, des images…

A suivre !

Musiques en plus : toutes de Carine Bonnefoy, extraites de trois albums