" Fétiches, 5 caprices pour violon " de Tomas Bordalejo (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Fétiches, 5 caprices pour violon » de Tomas Bordalejo

Interprété par Noëmi Schindler, violon

Création enregistrée à Radio France le 18 octobre 2018

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Il est guitariste, il a abordé l’univers des sons par la musique populaire en Argentine, et est venu plus tardivement à la composition, en autodidacte d’abord. Tomas Bordalejo a choisi le violon pour s’exprimer dans l’exercice de la miniature. Il a surtout choisi une interprète bien particulière, la violoniste Noëmi Schindler.

Chaque jour, les Fétiches de Tomas Bordalejo déclinent une facette du jeu de l’interprète. Musique-portrait donc, mais aussi déclinaison de l’idée de Fétiche, l’occasion de réfléchir sur ce que signifie profondément ce mot, souvent affaibli dans son sens courant.

Le violon occupe une place centrale dans l’univers de Tomas Bordalejo, beaucoup plus que la guitare, alors que c’est son instrument. Pour autant, la mise à nu du solo a été pour le compositeur une entreprise délicate : il parle même de fardeau, dans le sens où la qualité de répertoire pour cet instrument historique est plus qu’intimidante.

L’Energique, l’Epaisseur, la Scherzando, la Lyrique et l’Etincelante : cinq noms féminins, cinq portraits comme les Anciens en composaient (je pense à François Couperin et à ses pièces pour clavecin). En réalité, Tomas Bordalejo n’a pas du tout pensé à la suite française baroque : il a réellement voulu explorer l’exercice du portrait.

Noemi Schindler a fait siennes ces pièces taillées sur mesure. Elle est arrivée dans notre studio le 18 octobre avec ses 5 Caprices déjà « avalés, intégrés » physiquement. Elle a joué sans s’arrêter ou presque, quelques heures, jusqu’à trouver l’expression juste. Le compositeur était là, dans notre studio, et ensemble, grâce à quelques ajustements, ils ont donné vie à ces Fétiches de belle facture.

Quand on regarde et quand on écoute Noëmi Schindler, on est toujours saisis par sa musicalité profonde, son sens du phrasé, et son engagement. Cette musicienne originaire de Zurich a un plaisir évident à donner naissance à des œuvres nouvelles. Et ce plaisir ne date pas d’hier. Depuis qu’elle a 17 ans, elle consacre une grande partie de son énergie à l’interprétation de la musique qui s’écrit aujourd’hui.

Noëmi Schindler et Tomas Bordalejo se sont rencontrés au Conservatoire de Gennevilliers en 2005, via le compositeur Bernard Cavanna. Ils enseignent aujourd’hui dans ce même conservatoire leurs instruments respectifs.

Rien de commun entre leur parcours. D’un côté le conservatoire, l’apprentissage de la musique par la partition pour Noëmi Schindler, de l’autre l’improvisation et la musique populaire pour Tomas Bordalejo !

Aujourd’hui le jeune compositeur continue à accompagner des tangos et jouer la musique latino américaine. Cette double vie ne lui pose pas de problème. Il a décidé de passer par-dessus les préjugés et les cloisons bien françaises !

Programmation musicale

Tomas Bordalejo

Zapping 2

Ensemble Court-Circuit (pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, accordéon et percussion)

Dir. Jean Deroyer

Création le 6 décembre 2013, Théâtre de Gennevilliers

Tomas Bordalejo

En Rappel

Vincent Lhermet (accordéon)

Création le 15 octobre 2014 à l'Opéra de Lille

Tomas Bordalejo

Fenêtrages 2

Kanako Horikawa (piano) et Quentin Dubreuil (Percussion)

Création le 24 mars 2018 au Conservatoire de Gennevilliers

Tomas Bordalejo

Bureau 470

Vincent Vantyghem, Angèle Chemin, Elise Dabrowski, Manuel Nuñez Camelino, Noemi Schindler, Vincent Lhermet, Claire Talibart, Laurène Durantel

Création le 13 février 2016 au Conservatoire de Gennevilliers

Tomas Bordalejo

Cercles

Guillaume Vincent (piano)

Création le 19 août 2014 à l’Abbaye St Pierre d’Uzerche

Actualités des artistes

Noëmi Schindler jouera les Fétiches de Tomas Bordalejo le 15 décembre au théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes (concert de l’Ensemble Aleph) et les 9 et le 10 novembre dans la production de l’ensemble TM+, à 20h30, The Other (In)Side.

Tomas Bordalejo travaille en ce moment sur Almafuerte un projet vocal et instrumental prévu pour avril 2019, avec la participation de la Maîtrise du CRR de Paris et l’Ensemble l’Itinéraire.

Il va également composer une pièce pour le trio KDM.

Enfin, il travaille sur deux opéras de poche avec le librettiste Nahuel di Pierro (Iphigénie gonflable et Le Phallus magique), et Espace-Temps, un concerto pour percussion pour Quentin Dubreuil et l’ensemble 2e2m.