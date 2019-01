" Cosmophonie élémentaire " de Gérard Siracusa (Diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Cosmophonie élémentaire » de Gérard Siracusa

Interprété par Gérard Siracusa, percussions

Création enregistrée le 20 décembre 2018

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Il est percussionniste, improvisateur et compositeur.

Pour nos miniatures contemporaines sur France Musique, il a imaginé une suite de tableaux qu’il a baptisés Cosmophonie élémentaire et qui nous fait voyager à la fois dans son set de percussionniste et des Cinq Eléments de la cosmologie chinoise : le bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau !

C’est la première fois que la cosmologie chinoise entre dans la musique de Gérard Siracusa, mais elle est présente en revanche dans sa vie quotidienne, en tant que philosophie et pratique corporelle. Le compositeur a pensé ces tableaux comme des mouvements au sens premier du mot, des mouvements traversés par l’idée de continuité et de changements à la fois.

Cette suite de miniatures pour percussions est une façon pour Gérard Siracusa d’aborder en musique la philosophie taoïste. Elle le renvoie par ailleurs à son atelier de travail, aux matières du percussionniste, le bois, la pierre, le métal… Ces matières lui ont renvoyé leurs énergies. Il est passé de façon fluide du papier (des idées compositionnelles) à l’improvisation sur ses instruments.

Il a choisi pour cette suite de miniatures l’économie de moyens : un set de quelques instruments : des lames de bois, des gongs de l’opéra de Pékin, des pierre, une cymbale et une calebasse remplie d’eau.

Pour la dernière pièce, évocation de la source vitale qu’est l’Eau, le percussionniste a développé toute une grammaire de gestes : des frappés et des ruisselés à mains nues dans l’eau, qui font jaillir des rythmes, et même des mélodies

Gérard Siracusa n’en n’est pas à son premier solo. C’est une forme qu’il développe depuis plusieurs années. Il y a eu l’album Jardins de Paille réalisé avec le GRM marseillais dans les années 1980 (Groupe de Recherche et d’Improvisation Musicale), puis en spectacle Solibrius en 1986, forme ouverte associant ses musiques à celles de compositeurs comme Aperghis ou Globokar, et enfin en 2008 le solo de de batterie Drums Immersion paru sur le label Signature.

Gérard Siracusa est venu à la composition en autodidacte, par le contact avec les compositeurs, en se mettant à l’écriture de façon spontanée et organique, comme beaucoup de musiciens improvisateurs.

Il évoque sa relation au jazz, plus distendue aujourd’hui, et son désir de ne pas s’enfermer dans une esthétique.

A NOTER :Gérard Siracusa jouera la version de concert de sa "Cosmogonie Elémentaire" le 24 janvier dans la Crypte Ararat dans le 13ème arrondissement parisien.

Cette pièce s’inscrira dans un programme baptisé "Ulysse en Sicile", et pour lequel il sera rejoint par son fils le contrebassiste Louis Siracusa

Création "Ulysse en SICILE", avec Gérard et Louis SIRACUSA, Contrebasse et Percussions, Solos et Duos.

Jeudi 24 janvier 19h30 à la Crypte ARARAT 11 Rue Martin Bernard 75013 Paris

Informations au 01 64 01 59 29 ou resaconcert@orange.fr