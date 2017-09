" Clockworks " de Fabien Cali (Rediffusion intégrale et portrait)

« Clockworks » de Fabien Cali (A la mémoire de Frédérick Martin) Par le Trio Polycordes : Jean-Marc Zvellenreuther : guitare, Florentino Calvo : mandoline, Sandrine Chatron : harpe Rediffusion de la création enregistrée le 22 avril 2016 à Radio France.

Rediffusion intégrale et portrait :

Fabien Cali doit à sa grande curiosité naturelle d’avoir cherché dans de nombreuses directions depuis qu’il étudie la musique.

La radio a été l’un de ses outils de connaissance, et cela depuis ses jeunes années de guitariste dans des groupes de rock. Au conservatoire de Paris (dit supérieur) il a butiné d’une classe à l’autre, sauf celle de composition d’ailleurs !

C’est bel et bien à la composition qu’il consacre son temps aujourd’hui, avec une forte envie de décloisonner.

Nos Alla Breve l’ont séduit d’emblée. Les petites formes lui ont donné envie de jouer sur l’idée du temps qui passe : ainsi est née Clockworks, pour mandoline, guitare et harpe, créée en avril 2016 à Radio France par le Trio Polycordes.

C’est un compositeur fidèle au trio Polycordes, Alexandros Markeas, qui a favorisé la rencontre entre le mandoliniste Florentino Calvo et le jeune compositeur Fabien Cali. Les sonorités des cordes pincées ont inspiré à Fabien Cali une suite dans laquelle il varie sur l’idée de mécanismes d’horlogerie. Les cordes pincées s’y entendent très bien pour suggérer l’idée de mécanismes réguliers et irréguliers. Fabien Cali a pensé sa musique sur mesure pour ce trio là, et pour apprivoiser totalement la mandoline et chercher sur l’instrument, il s’est fait prêté une mandoline. Ce type d’échanges entre compositeur et interprète sont fréquents, surtout quand l’instrument est rare ; ils font partie du processus d’écriture.

En travaillant avec Fabien Cali, les musiciens du trio Polycordes ont trouvé des similitudes entre ce jeune compositeur, sa façon d’approcher les cordes pincées et son lien au rock notamment, et le compositeur Frédérick Martin, avec qui ils ont eu une longue et fructueuse collaboration, malheureusement close juste avant l’enregistrement de la pièce Clockworks, suite au décès du compositeur.

Les musiciens ont donc choisi de lui dédier cette émission. Le mandoliniste Florentino Calvo évoque dans cette émission la personnalité de Frédérick Martin.

Musiques Additionnelles :

Fabien Cali Hyperballad Par l’Ensemble Ultim Asonata / Violaine Gestalder, Catherine Chauffard, Matteo Bonnani

Fabien Cali Anxiopolis Par l’Orchestre Colonne, Dir Laurent Petitgirard

Fabien Cali Empreintes, Concertino pour tuba Par Jusselme Barthelemy, Laurent Derache, Valentin Broucke, Natacha Colmez Collard

Fabien Cali BOF Terre des Ours (Réalisation Vincent Guillaume) Par Shearman James

Fabien Cali Furie Par Alexis Demailly

Frédérick Martin Gradus Par La Follia Madrigal

Alors que le trio Polycordes ne cesse d’élargir son répertoire grâce aux commandes réalisées ces vingt dernières années, Fabien Cali compose sans relâche, pour le cinéma et pour le concert.

Depuis ses Clockworks pour trois instruments à cordes pincées, Fabien Cali est revenu plusieurs fois à la musique de concert.

Il a composé un conte musical créé en juin dernier, un concerto pour euphonium et brass band, une bagatelle créée la semaine dernière à Tours pour les 10 ans du festival des Musiques de Bagatelle, et enfin un Concertino pour cornet et quatuor à cordes, avec dans la partie soliste Alexis Demailly.

En novembre prochain, Fabien Cali se verra remettre le prix d’encouragement des jeunes artistes de l’Académie des Beaux-Arts . Il sera aussi pour deux ans compositeur en résidence du Paris Brass Band.

Retrouvez la musique de Fabien Cali appliquée à l’image sur ARTE en ce moment grâce à la série Un jour en Europe !