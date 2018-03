" Cinq Stades de l'existence " pour harpe de Chen Yao (Rediffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Cinq Stades de l'existence » pour harpe de Chen Yao

Par Nicolas Tulliez, harpe solo

Rediffusion de la création enregistrée le 7 novembre 2015 à Radio France

Rediffusion intégrale et portrait du compositeur

Notre intégrale Création Mondiale va être le lieu de la recontitution du puzzle de la semaine ; les Cinq stades de l'Existence de YAO Chen, compositeur actif à Pékin et à qui le harpiste Nicolas Tulliez a commandé une pièce pour harpe solo en 2015.

YAO Chen s'est lancé avec beaucoup d'enthousiasme dans la composition de cette pièce radiophonique pour France Musique. Sa connaissance de l'interprète suffisait à installer un rapport de confiance. Seule difficulté à vaincre peut-être : trouver sa voix propre sur de si courtes durées, et par rapport à un répertoire préexistant pour l'instrument.

La relation entre les parties et le tout, qui est la règle du jeu de nos miniatures, a trouvé son incarnation dans la pièce de Yao Chen, grâce à l'arrière-plan spirituel sensible dans les titres des mouvements qui renvoient tous à l'un des âges de l'évolution humaine.

Les cinq tableaux de la partition sont des évocations musicales de l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la maturité et la vieillesse.

L'enfance est associée à un poème baigné de soleil, l'adolescence à la fragrance de l'été, la jeunesse aux routes et parcours sans nombre. La maturité rime avec l'harmonie d'un paysage peint et la vieillesse épouse la silhouette d'un arbre immense.

Nicolas Tulliez nous le dit, la musique de cette suite s'est écrite à des milliers de kilomètres de la France, sans que le compositeur et l'interprète aient pu échanger, autrement que par les moyens de communication d'aujourd'hui. Vive la technologie !

Cela n'a pas empêché le musicien d'entrer dans la musique écrite à son intention et d'intégrer immédiatement l'arrière-plan spirituel de ces Cinq Stades de l'existence. Le lien de Yao Chen au bouddhisme s'impose ici avec évidence.

Autre évidence, le lien à la musique française et notamment la musique de Debussy que Yao Chen s'est plu à citer dans la musique de sa suite de miniatures. Bien des éléments du parcours de Yao Chen le rapprochent d'une sensibilité française.

Yao Chen est pianiste. Dès son enfance en Chine, il a été sensibilisé à la musique occidentale. Il a écouté beaucoup de musique française : celle des anciens comme des modernes. Il va jusqu'à dire qu'il y a en Chine une connexion esthétique à la culture française. Yao Chen a joué au piano la musique de Debussy, à laquelle il est très sensible. Il aime beaucoup sa façon de faire sonner la harpe. Il n'en reste pas moins que les Cinq Stades de l'Existence sont sa première page solo pour la harpe occidentale, et aussi sa première pièce radiophonique

Nos miniatures sont souvent le point de départ d’une autre vie au concert pour les œuvres nouvelles… C’est ce qui s’est passé avec Cinq Stades de l’Existence. Nicolas Tulliez l’a rejouée au Japon, un an après sa création sur les ondes. Et puis d’autres harpistes internationaux s’en sont emparés, parmi eux, Yue Guo et Madeline Olson. Nicolas Tulliez pour sa part a continué à se rapprocher des compositeurs pour enrichir son répertoire. On se souvient dans Création Mondiale d’une pièce de Martin Matalon, Trace XII. Il a aussi créé Répliques, une œuvre concertante de Yan Maresz avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

_Glowing Autumn (_automne rougeoyante) pour orchestre, Movement II of Two Poems

Orchestre National de Lorraine au Centre Acanthes Music Festival Matz

Jacques Mercier conductor

Jun, pour pipa et contrebasse.

contrebasse : Daxun Zhang

pipa: Yang Wei

Yearning (aspiration), pour zheng et contrebasse.

contrebasse: Henry Chen

zheng: Yu-Chen Wang

TsangLang, pour flute, alto et zheng

flute: Clara Novakova

alto : Maryia Grudo

zheng: Yu-Chen Wang

The Supplicant (2017 concertino pour hautbois)

Hong Kong New Music Ensemble

direction Lio Kuokman

Juan Mauel Garcia-Cano Ruiz, hautbois