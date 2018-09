« Cinq secondes d’Arc » pour orchestre, de Christian Rivet (diffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Cinq secondes d’Arc » pour orchestre, de Christian Rivet

Par l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Elena Schwarz

Création enregistrée à La Philharmonie de Paris le 07 juin 2018

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

On connaît surtout Le guitariste et luthiste Christian Rivet, mais son nom apparaît de plus en plus sur les programmes des ensembles de musique d’aujourd’hui comme compositeur.

Christian Rivet est venu à la composition en autodidacte, par l’analyse des œuvres. Ce parcours lui a permis une forme d’indépendance.

Ses Cinq secondes d’Arc pour orchestre sont nées dans les murs de la Philharmonie de Paris le 07 juin dernier, dans la version de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Ces cinq miniatures ont été pensées comme 5 énigmes. Qu’est-ce qui tient dans cinq Secondes d’Arc ?

Chaque jour décline une réponse possible à cette question. Le compositeur, sensible à l’univers de l’infiniment petit comme de l’infiniment lointain (la voûte céleste, les étoiles…) nous fait voyager du micro au macro. Chaque auditeur entre dans ces micro-univers et se fait son propre parcours… Christian Rivet cultive les atmosphères épurées et nocturnes.

La musique de ces miniatures se joue souvent dans le lointain. Il parle de ciels du Pays-bas !

Le haiku lui est familier.

Lors de l’enregistrement des cinq pièces, Elena Schwarz, chef assistante de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, a beaucoup dialogué avec le compositeur et a pu mener les musiciens de l’orchestre vers les atmosphères ténues recherchées par le compositeur.

Irène Blanc, musicienne stagiaire, a suivi de A à Z le travail autour des Cinq Secondes d’Arc de Christian Rivet. Elle participe activement à cette émission !

Titres des Cinq Secondes d’Arc :

Seconde 1 : Comme une Onde

Seconde 2 : Garde-Temps

Seconde 3 : Le Vent sur l’Arbre

Seconde 4 : Kabarett

Seconde 5 : Ohne Wort

Programmation musicale additionnelle :

Quelque part dans l’Inachevé

Interprété par l'Orchestre des Pays de Savoie, dirigé par Nicolas Chaslin

Emmanuel Pahud, flûte

Enregistrement Live du 11 janvier 2018

Enregistrement France Musique

Etoile Double

Ensemble Inter Contemporain, direction Matthias Pintscher

Enregistrement live du 09 mars 2018 à la Philharmonie de Paris,

Enregistrement France Musique

Nocturnal after John Dowland opus 70 de Benjamin Britten

Interprété par Christian Rivet, guitare

CD "24 ways upon the bells" / label Naïve

Mistress Winter's jump de John Dowland

Interprété par Christian Rivet, archiluth

CD "24 ways upon the bells" / label Naïve