" Cinq petites entropies " pour viole d'amour de Garth Knox (Rediffusion intégrale et portrait)

« Cinq petites entropies » pour viole d’amour de Garth Knox Interprété par Garth Knox, viole d’amour Rediffusion de la création enregistrée le 25 mai 2016 à Radio France

Rediffusion intégrale et portrait du compositeur

Pour nos miniatures, Garth Knox, musicien d’origine irlandaise, a imaginé Cinq Petites Entropies sonores dans lesquelles nos oreilles se promènent du lundi au vendredi, si bien qu’à la fin de la semaine, dans ce portrait du samedi, on a une bonne idée des possibilités sonores de la viole d’amour.

Ces Entropies sont en quelque sorte des Etudes, des explorations de la viole d’amour avec en plus une esprit ludique, celui de l’entropie, c'est à dire de la transformation des éléments sonores, de l’ordre au chaos, du simple au plus complexe.

La rencontre de l’altiste Garth Knox avec la viole d’amour n’est pas tout à fait le fruit du hasard. Cet ancien comparse de l’EIC et du quatuor Arditti, rompu à tous types de répertoires, s’intéresse depuis toujours à la musique ancienne.*

Garth Knox* a de toutes façons les cordes dans la peau ! Il n’en finit pas de vouloir étendre le répertoire de ses instruments : l’alto, comme la viole d’amour et le violon traditionnel (le fiddle).

Les Entropies pour viole d’amour ont leur pendant dans un cycle de huit Etudes pour alto baptisées, Viola Spaces (CD sur le label Mode) et des Violin Spaces toutes récentes. Il compte bien ouvrir le champ au violoncelle d’ici peu. Ces cycles de miniatures ont un objectif bien précis : écrire une musique accessible à tous sans renoncer aux trouvailles sonores acquises grâce à l’exploration des instruments.

Garth Knox est un boulimique de musique : sa curiosité naturelle, sa gourmandise de sons, et son sens du partage, de la communication, font de lui un musicien très sollicité.

L’été qui a suivi l’enregistrement des Entropies, il retrouvait John Zorn dans des arrangements de quelques-unes de ses mélodies pour quatre musiciens (trio Saltarello avec Agnès Vesterman, Julia Robert et Sylvain Lemêtre, et Garth Knox à l’alto et à la viole d’amour). Cette même année, il a aussi composé sa première partition de film commandée par le British Film Institute, et écrit un concerto pour viole d’amour et cinq instruments pour l’Ensemble Concorde de Dublin.

Le répertoire de la viole déjà riche de compositions de Olga Neuwirth, Klaus Huber, et GF Hasse, va bientôt s’enrichir d’une pièce nouvelle d’Oscar Strasnoy !

Musiques additionnelles (toutes de Garth Knox)

Vivaldi / Arrangement G Knox Concerto en ré mineur RV 393, Largo (Arrangement pour viole d'amour et violoncelle) par Garth Knox et Agnès Vesterman REF ECM 2157

Up, down, sideways, round par Garth Knox Cyprien Busolini et Aurélien Grais

Jonah and the whale pour viole d’amour et tuba par Garth Knox et Gérard Buquet , tuba

Ockeghem Fantasy pour viole d’amour et 5 altos Par Garth Knox, Johannes Eva, Julien Heichelbech, Marie Petit, Cyprien Busolini et Aurélien Grais Tous ces morceaux sont extraits du CD "Viola Spaces" REF MODE 207

Wild Animals par Garth Knox avec l’ Ensemble Concorde de Dublin Enregistrement live inédit

Satellits pour quatuor à cordes Par le Kronos Quartet

Yomyael de John Zorn

par le trio Saltarello (Agnès Vesterman, Sylvain Lemêtre, Julia Robert) et Garth Knox (alto et viole d’amour)

CD Leonard: Book Of Angels Volume 30

LABEL TZADIK (2017)

