" Cinq histoires venues d'ailleurs " de Diego Losa (Rediffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Cinq histoires venues d'ailleurs » de Diego Losa Composition acoustique ( INA-GRM ) Rediffusion de la création enregistrée en septembre 2015

Diffusion intégrale et portrait

Un compositeur d'aujourd'hui, un portrait : Aujourd'hui celui de Diego Losa, encore un compositeur argentin !

Bienvenus dans la forme longue de nos créations radiophoniques, l'excroissance de nos petites formes de la semaine, le moment où tout se rassemble.

Le nénuphar a ses racines dans l'eau ; il peut donner la sensation de se détacher de ses racines. Il en va de même - c'est lui qui a choisi la métaphore - de Diego Losa, compositeur formé en Argentine et actif en France depuis plus de 20 ans.

En Argentine, Diego Losa a d'abord été interprète de musique classique (flûte) et de jazz (saxophone). La composition a vite pris le relais, mais aussi la prise de son et l'enseignement. Il a même été régisseur de théâtre.

Ce parcours en étoile a bien évidemment nourri sa musique et l'a rendu très flexible. L'idée de composer une suite de 5 pièces de 2 minutes chacune n'était pas tout à fait une nouveauté pour lui. Le fait d'avoir composé dans le passé pour la publicité l'a sans doute aidé.

A ses heures perdues, Diego Losa écoute la radio et va au cinéma. Il aime qu'on lui raconte des histoires. Sa musique très souvent raconte elle aussi des histoires. C'est la raison pour laquelle il a baptisé la musique de sa suite de miniatures composée dans les studios du Groupe de Recherche Musicale : "Cinq Histoires venues d'ailleurs".

Cette suite en cinq moments est une pièce électroacoustique, conçue pour la diffusion sur deux enceintes mais aussi sur plusieurs haut-parleurs (cette version serait possible). Plus les haut-parleurs sont nombreux et plus l'espace sonore acquiert de relief, plus notre perception est sollicitée.

Pour élaborer cette pièce, Diego Losa n'a pas travaillé avec des interprètes, des techniciens de son. Il était seul en studio. Il connaît les machines ! Le GRM est sa deuxième maison. Mais on n'est jamais vraiment seul dans un studio électroacoustique. Les matières avec lesquelles on travaille nous ramènent aux autres.

De la boîte de sons de Diego Losa, sont sortis pour écrire cette pièce : la voix de la chanteuse finlandaise Meri Nikula, des sons d'objets saisis sur le vif (table, ceintres de théâtre), les sons d'un synthétiseur et ceux d'une Onde Martenot…

Le GRM vit cette année un moment particulier de son histoire : ses 60 ans d'existence !

Diego Losa n'était même pas né quand le GRM a été créé par Pierre Schaeffer en 1958. Plusieurs compositeurs l'ont dirigé depuis.

Le dernier en date a été Daniel Teruggi, autre compositeur argentin. Daniel Teruggi cesse son activité de directeur cette année pour se consacrer à la composition. Le GRM est donc en pleine révolution et a décidé de fêter ça sur trois concerts en cette fin de semaine à la MPAA de Paris.

Car Daniel Teruggi ce n'est pas n'importe qui !

Lui aussi a écrit une suite de miniatures pour cette émission (une des premières commandes en 1998) : ses Images Symphoniques, réalisées elles aussi dans les studios du GRM. Nous en écoutons un extrait ce soir en hommage à Daniel !

Le GRM en fête, c'est en ce moment à Paris ! Il reste encore un concert demain soir, l'occasion pour le GRM de faire découvrir au public parisien de nouvelles œuvres, certaines pièces de Daniel Teruggi et un tout nouveau coffret de 9 disques consacrés aux compositeurs du GRM, parmi eux Diego Losa.

