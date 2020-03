" Cinq Frissons méta-mécaniques " de Ariadna Alsina-Tarrés (Diff intégrale et portrait de la compositrice)

Dans Création Mondiale cette semaine les Cinq Frissons méta-mécaniques de la compositrice catalane Ariadna Alsina Tarrès, imaginés pour le trio KDM (un accordéon, deux percussions). Hommage aux sculptures cinétiques de Jean Tinguely !

« Cinq Frissons méta-mécaniques » de Ariadna Alsina-Tarrés

Pour accordéon et percussions

Interprété par le Trio K/D/M :

Anthony Millet (accordéon), Adelaïde Ferrière et Aurélien Gignoux (percussions)

Création le 20 janvier 2020 salle Colonne à Paris

Emission en partenariat avec la SACEM

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

En ce dimanche 08 mars, Journée Des Droits des Femmes, c’est une compositrice qui nous occupe dans Création Mondiale.

Elle s’appelle AriadnaAlsinaTarrès. Elle est Catalane. Elle est aujourd’hui assistante au département de composition de la Haute Ecole de Musique de Genève et chercheuse à l’Université de Paris 8.

Pour cette émission, AriadnaAlsinaTarrès a imaginé cinq miniatures qui sont un hommage au sculpteur Jean Tinguely.

Ces miniatures, elle les a pensées pour les musiciens du trio KDM : l’accordéoniste Anthony Millet et les percussionnistes Adelaïde Ferrière et Aurélien Gignoux.

C’est la rencontre avec Anthony Millet et l’accordéon "étendu" qui a servi de moteur à ses Cinq Frissons Méta-mécaniques. AriadnaAlsinaTarrès avait déjà écrit dans le cadre de son cursus à l’IRCAM une pièce pour accordéon et électronique dans laquelle l’accordéon devenait un mécanisme vivant, à la fois machine et organique. Ensuite est venue la rencontre avec les sculptures cinétiques de Jean Tinguely découvertes à Lausanne et à Bâle.

"Méta-mécanique" est un emprunt aux sculptures de Tinguely.

"Frissons" est une échappée vers l’humain et le poétique.

Dans cette émission, les interprètes des miniatures de AriadnaAlsinaTarrès ont aussi la parole. Ils nous disent comment la jeune compositrice a pensé la relation entre l’accordéon et la percussion. Ils évoquent aussi le travail en amont avec la compositrice et les suggestions faites pour se rapprocher au mieux de ce que AriadnaAlsinaTarrès a souhaité faire sonner. Car notre compositrice est venue à la musique par le violon. Elle a dû prendre les précautions nécessaires pour entrer dans l’idiome propre aux percussions et à l’accordéon.

Une collaboration très étroite, où tout le monde avance ensemble…

Chacun des Frissons de Ariadna Alsina Tarrès correspond à une sculpture spécifique de Tinguely, accessible sur la toile. On peut accéder à la fois au visuel de ces sculptures et à leurs sonorités.

La confrontation avec l’univers de AriadnaAlsinaTarrès est riche et passionnante !

Titres :

Fata Morgana, Mengele Totentanz, Dissecting Machine, Radio Skulptur, Méta-Matic n°10

Note :

AriadnaAlsinaTarrès souhaite dédier cette émission portrait aux compositeurs/compositrices qui l’ont guidée dans son parcours : Martin Matalon, Michael Jarrell, Hector Parra, Christine Groult, José manuel Lopez-Lopez, Horacio Vaggione…

Projets :

La jeune compositrice travaille en ce moment sur une pièce pour l’ensemble Many many Oboes et l’Ensemble Valéik, qui sera créée en mars à Sion, puis en octobre prochain à Genève

Il ne lui reste qu’à trouver un atelier de composition entre Genève et Paris, pour composer et réaliser sa thèse de doctorat sur l’écriture du temps dans la musique mixte !

Programmations musicale :

L’air cassé de la carapace (2016)

pour accordéon et électronique

Pièce du Cursus de l’Ircam

Réalisateur en Informatique Musicale : Lorenzo Pagliei

Accordéon: Thibaut Trosset

Ne pleurez pas insectes (2017)

Mouvements 3, 4 et 5

Pour soprano, violoncelle et électronique.

Ana Maria Villamizar, soprano & Esther Lefevbre, violoncelle

Enregistré à la Haute Ecole de Musique de Genève

Les rêves circulaires (2018)

Saxophone alto et électronique

Saxophone : Nahikari Oloriz Maya

Silence, dans mes mains à naitre (2018)

Pour soprano, flûte, alto, violoncelle et harpe

Commande Festival Lavaux Classique, Cully, Suisse

Swiss Made Project, Festival Lavaux Classic 2018

Source d’inspiration : "Conversations » du sculpteur Yves Dana

Alice Rossi, soprano

Johanna Schwarl, flûte(s)

Pietro Montemagni, alto

Manuel Schager, violoncelle

Thomas Zimmer, harpe

Voiles vitrés (2012), pièce électroacoustique