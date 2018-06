" Cinq Etudes pour une Odyssée " pièce électroacoustique de Vincent-Raphaël Carinola (Diffusion intégrale et portrait)

« Cinq Etudes pour une Odyssée » pièce électroacoustique de Vincent-Raphaël Carinola

Réalisée en collaboration avec le GRM

Création enregistrée le 25 avril 2018 au GRM de Paris

Diffusion intégrale et portrait du compositeur

Notre portrait du jour est consacré à Vincent-Raphaël Carinola. Il est né à Valence et a quitté son pays à 18 ans pour la France.

Aujourd’hui, il est actif en région lyonnaise et enseigne en Franche Comté et à l’Université de Saint-Etienne.

Pour nos miniatures radiophoniques, il a fait un travail de studio à partir de sons qu’il est allé piochés dans sa propre bibliothèque : des sons pris à la volée avec des micros : sons de nature, d’instruments, de voix…

En mixant ensemble ces sons, il a donné naissance dans un studio du GRM à Paris à ses Cinq Etudes pour une Odyssée, qui sont cinq Préludes à une composition de plus grande envergure avec l’Ensemble Odyssée ensemble & cie. Au coeur de ce projet, l’Odyssée d’Homère, ses personnages, ses lieux mythiques …

Les Etudes pour une Odyssée sont cinq instantanés, cinq évocations qui sont des prétextes à des voyages dans le son.

Vincent-Raphaël Carinola aime le travail de studio. Il s’est enfermé au GRM à Paris pour mixer tous les éléments sonores de sa bibliothèque qu’il avait sélectionnés pour réaliser ces miniatures. C’est un travail de solitaire mais à partir de sons qui souvent résultent de compagnonnages avec des solistes.

Dans cette suite de pièces, il y a les sons du dispositif de percussions de Claudio Bettinelli, et quelques voix familières : celles du corniste Serge Desautels, et des chanteuses Marion Thomas et Monica Jordan, incarnations de Homère, Thiresias, Pénélope et la voix d’une sirène ! Nous entrons dans ces tableaux au caractère onirique, comme à travers une boule de cristal !

Ce portrait est l’occasion d’évoquer les compagnonnages du compositeur : avec l’ensemble Zone de Combat et l’ensemble XXI.n notamment

Les cinq Etudes* de Vincent-Raphaël Carinola sont disponibles à l’écoute sous trois formes !

En stéréo sur France musique, en version binaurale (c'est à dire spatialisée) si vous écoutez au casque, et en version 5.1 disponible sur le site d’hyperradio de Radio France (mais pour cela il faut que vous ayez chez vous un dispositif du type home studio) !

(*L’Aède Pénélope Nekuia Ile d’Hélios Mare Nostrum)

La diffusion intégrale de l'oeuvre est écoutable ci-dessous par le biais de nouvOson :

Musiques additionnelles :

Le Silence des Sirènes, pour harpe et électronique

Frédérique Cambreling (2013)

Variation II, extraite des Variations

Par l’ensemble XXI.n dirigé par Claude Georgel (2016)

Zone(s) de Combat, sur un texte de Hugues Jallon

Par le collectif ZDC (Réjane Bajard, comédienne, Claude Georgel, sax, Jean-Michel Weber, trombone, Philippe Cornus, percussion)

(2016)

Torsade et Tourmaline, deux pièces pour clarinette

Par Eric Porche (2009)

Oracle, pour flûte basse

Par Fabrice Jünger (2009)