" Cinq Enigmes " de Rika Suzuki (Diffusion intégrale et portrait de la compositrice)

« Cinq Enigmes » de Rika Suzuki

Pour voix, et quatre instruments

Créée par Mareike Schellenberger, mezzo-soprano

Avec Sophie Deshayes, flûte et le Trio Polycordes :

Florentino Calvo (mandoline), Jean-Marc Zvellenreuther (guitare) et Sandrine Chatron (harpe)

Création enregistrée le 1er juillet 2019 à la Seine Musicale de Boulogne

Diffusion intégrale et portrait de la compositrice :

Rika Suzuki nous vient de Tokyo où elle est née et a fait son premier apprentissage de musicienne, nourrie de musique occidentale.

Pas de musique dans le milieu familial, le monde sonore est entré dans son existence par le piano. Puis l'idée de venir parfaire son parcours en France s'est imposée d'elle-même. Rika Suzuki vit en région parisienne depuis près de 25 ans.

Pour nos miniatures radiophoniques, Rika Suzuki a composé cinq saynètes qui, enchaînées les unes aux autres, forment une action théâtrale. L'esprit de cette action est un kaléidoscope d'émotions. la couleur est donnée par les timbres réunis : une voix, une flûte et les cordes pincées. En découvrant ces pièces créées à la Seine Musicale le 1er juillet, je n'ai pas pu m'empêcher de céder à des associations d'idées. Influence de la musique traditionnelle japonaise ? des instruments à cordes tels que le koto, le biwa ou le shamisen ? Rien n'est moins sûr, car Rika Suzuki n'a jamais vraiment été mise en présence avec ces instruments-là et cette musique

Pas de texte, pas de mots dans ces 5 pages - sauf dans la première Enigme : avec un keine Zeit emprunté à la langue allemande .

Le texte chanté et incarné par Mareike Schellenberger avec différents modes de jeu (claquement de langue, frappes des pieds et des doigts...) est constitué pour l'essentiel d'onomatopées, qui peuvent parfois donner l'illusion de sonner "japonaises".

Il y a un côté théâtral dans la musique de Rika Suzuki, musique très vivante, très humaine et mobile. Ce goût pour le théâtre est une ligne de force dans sa musique, même si elle met rarement en sons les mots.

Dans la deuxième partie de cette émission, Rika Suzuki nous livres quelques clefs d'entrée dans son univers de compositrice ; elle évoque sa découverte de la musique de György Ligeti et Michaël Levinas et les apports de la musique électroacoustique...

Ce portrait en miniature se referme sur une maxime que la compositrice emprunte à Franz Kafka : "n'écrire que ce qu'il y a à écrire" !

Rika Suzuki

Musiques additionnelles :

Rika Suzuki

Image bouillée (Concerto pour Flûte et orchestre de chambre)

Atsuko Koga, flûte

Sofia Solisten, Dir. Ivan Stoyanov

Rika Suzuki

Elévation pour Viole de gambe solo

Interprété par Robin Pharo

Rika Suzuki

Au de là, pour Ensemble et ondes Martenot

Nathalie Forget, ondes Martenot

Ensemble l’Itinéraire, Dir. Kanako Abe

Rika Suzuki

…à l’infini… pour piano solo

Interprété par Fuminori Tanada

Rika Suzuki

Vis sans fin II

Les Percussions de Strasbourg

Rika Suzuki

Au de là II, Concerto pour Shakuhachi et orchestre de flûtes

Jean-François Lagrost, Shakuhachi

Orchestre de Flûtes Français, Dir. Marc Hajjar

Biographie Rika Suzuki :

Rika Suzuki est une compositrice japonaise. Après avoir obtenu sa Maîtrise à l'Université de Musique Kunitachi dans sa ville natale, Tokyo, en 1991 elle est admise au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) dans la classe de composition de Monsieur Paul Méfano, où elle obtient le Premier prix en 1993. Le CNSMDP lui décerne également le Prix de composition Ebersold.

Elle est titulaire également de Premiers prix d'Harmonie, de Contrepoint, de Fugue et d'Orchestration du CNSMDP. Parallèlement, elle travaille la composition avec Monsieur Yoshihisa Taïra à l'Ecole Normale de Paris, où elle obtient son Diplöme Supérieur de Composition en 1994.

En 1995, elle obtient un DEA en Musique et Musicologie du 20ème siècle à IRCAM sous la direction de Monsieur Hugues Dufourt. Actuellement, elle est chargée d'orchestration au Conservatoire de Jacques Ibert de la Ville de Paris et enseigne également Conservatoire Edgar-Varèse (CRD) Musique et Danse à Gennevilliers.

Rika Suzuki est auteure d'une quarantaine d'œuvres, pour des formations les plus diverses : solos, musique de chambre, musique vocale, pour orchestre symphonique, œuvres incluant l'électronique, etc… Elle reçoit des commandes du Ministère de la Culture et de l'Etat français, de la Radio France, ainsi que de nombreux festivals en France et à l'étranger. Ses œuvres ont été jouées et radiodiffusées dans de nombreux pays d'Europe, ainsi qu'au Japon et en Amérique.