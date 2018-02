" Bothsways " pour violon et violoncelle, de Pascale Criton (Rediffusion intégrale et portrait du compositeur)

« Bothsways » pour violon et violoncelle » de Pascale Criton

Interprété par Silvia Tarozzi, violon et Deborah Walker, violoncelle

Création enregistrée à Radio-France le 18 décembre 2014 (Rediffusion)

Diffusion intégrale et portrait :

Une compositrice Pascale Criton, une violoniste Silvia Tarozzi et une violoncelliste Deborah Walker, trois sensibilités réunies en studio pour donner naissance en décembre 2014 à une musique qui a été pensée par Pascale Criton, mais qui n'a réellement pris forme que grâce à l'engagement des interprètes en qui la compositrice a trouvé de véritables forces de propositions.

Et de ces forces-là, Pascale Criton en avait besoin plus que n'importe quel autre compositeur, car elle demandait aux interprètes de jouer pour ainsi dire sur des instruments, des corps "étrangers »..

Silvia Tarozzi est violoniste, et c'est bien un violon qu'elle avait dans les mains ce jour-là, et idem pour la violoncelliste Deborah Walker, à ceci près que leur instrument respectif, le violon et le violoncelle, était accordé de façon spécifique (quatre cordes de Ré pour le violon, 4 cordes de Do baissées au Si pour le violoncelle), et dans un tout autre tempérament que celui d'usage.

Les nouveaux instruments une fois en main, les musiciennes Deborah Walker et Silvia Tarozzi ont découvert de nouveaux gestes, un nouveau vocabulaire. Quand on voit les deux musiciennes interpréter les cinq miniatures de Pascale Criton, on est saisis par la grande liberté de gestes déployés et la richesse des matériaux proposés par les musiciennes - également improvisatrices. Pourtant, rien de ce qui est joué n'est improvisé.

Pascale Criton a intitulé ses 5 miniatures pour violon et violoncelle accordés en 16ème de ton Bothsways ("oscillations à deux"). La pièce s'articule en cinq moments pour lesquels Pascale Criton a eu recours à des indications de mouvement ou d'état, en anglais là encore :

Shift

Talk Trails

Coalescent

Impulse

Sways

Trois pièces en duo qui explorent le dialogue, l’opposition ou la fusion. Deux pièces en solo qui se répondent en miroir.

Bothsways a été rejouée depuis au concert et a fait l’objet d’une édition discographique sur le label Potlatch. Un album intitulé "Infra".

Les interprètes que Pascale Criton sollicite sont soumis à une initiation à la micro-tonalité, s’ils ne l’ont pas déjà explorée, car depuis plus de 30 ans Pascale Criton compose exclusivement pour les instruments accordés en micro-intervalles.

En 2007, la compositrice Pascale Criton a fondé Art and Fact, structure de production dont elle assure la direction artistique. C’est comme fondatrice de cette structure qu'elle est reçue cette semaine à l’Université de Bordeaux dans le cadre d’une résidence Facts / Arts and Sciences.

Et puis dans un passé récent, la musique de Pascale Criton a été jouée lors du festival "le Bruit de la Musique", organisé par Lê Quand Ninh et Martine Altenburger. Dans une petite église de village, à Saint Sylvain sur Toux dans la Creuse, le duo Xamp (Fanny Vicens et Jean Etienne Sotty) a créé an août dernier la toute dernière pièce de Pascale Criton : Wander Steps pour deux accordéons en quart de tons.

La pièce a été rejouée en suite à Paris à l’automne à l’Espace des Arts sans frontières dans le 19ème arrondissement.

Le 8 mars prochain, les deux ondistes Nathalie Forget et Nadia Ratsimandresy joueront à la Philharmonie de Paris Spacings de Pascale Criton pour deux ondes Martenot, une création donnée dans le cadre du colloque Les Lutheries électroniques.

A NOTER

Concert de sortie du CD "Infra" de Pascale Criton par l'Ensemble Dedalus le 08 avril 2018

Au Temps du corps, 10 rue de l'Echiquier 75010

Le CD est paru chez Potlacht

Musiques additionnelles :

Pascale Criton, Territoires imperceptibles

par Pierre Roullier, Didier Aschour et Hervé Ferrien

CD ASSAI 222482

Pascale Criton, Artefact

Ensemble 2E2M

Paul Mefano, dir.

CD ASSAI 222482

Pascale Criton, Wander Steps

Par le Duo Xamp (Fanny Vicens, Jean-Etienne Sotty)

Enregistrement live, au festival Le Bruit de la Musique

Pascale Criton, Circle process

Extrait du CD "Virgin Violin" de Silvia Tarozzi

CD I DISCHI DI ANGELICA - DA 028 – 2014