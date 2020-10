"Bestiario" pour guitare, piano et trio à cordes de Daniel Alvarado Bonilla (Diffusion intégrale et portrait)

Au coeur de nos miniatures sonores cette semaine un bestiaire imaginaire du compositeur colombien Daniel Alvarado, créé par les musiciens de l’Ensemble Almaviva. C’est la première participation de cet ensemble à nos Créations Mondiales !

"Bestiario" de Daniel Alvarado, pour guitare, piano et trio à cordes par l’Ensemble Almaviva:Pablo Marquez, guitare ; Ezequiel Spucches, piano ;

Ana Millet, violon ; Lucia Peralta, alto ; Louis Rodde, violoncelle

Création enregistrée le 10 septembre 2020 à la Seine Musicale, à Boulogne Billancourt

Daniel Alvarado est Colombien. Il vit en France depuis une petite dizaine d’années. Son chemin a croisé tout naturellement celui d’un ensemble de musiciens et musiciennes spécialisé dans le répertoire classique et contemporain de l’Amérique latine : l’ensemble Almaviva.

Almaviva a été créé en 2003 par trois musiciens : la flûtiste Monica Taragano, le guitariste Pablo Marquez et le pianiste Ezequiel Spucches. C’est l’altiste de l’ensemble, Lucia Peralta, qui a découvert la musique de Daniel Alvarado à la faveur d’une commande que l’Ensemble Itinéraire avait passé à ce compositeur. C’est d’ailleurs une bonne nouvelle de constater que la musique d’un même compositeur voyage d’un ensemble à l’autre !

Pour le compositeur, l’enregistrement de « Bestiario » avec les musiciens de l’Ensemble Almaviva a été l’occasion de réaliser trois rêves : celui d’écrire pour une émission qu’il écoute régulièrement depuis son arrivée en France, celui de composer pour un ensemble qu’il connaît aussi depuis 2009 et apprécie énormément, et enfin le rêve de composer un jour une pièce pour le guitariste Pablo Marquez q’iil admire entre tous.

Il faut dire que Daniel Alvarado est guitariste et qu’il avait suivi autrefois en Colombie une masterclasse avec Pablo Marquez. Pablo Marquez a la particularité de naviguer dans tous les types de répertoires, de la musique traditionnelle aux musiques de création, en passant par la musique ancienne. Sa délicatesse de jeu et son énergie en font un interprète précieux pour les musiques d’aujourd’hui !

« Bestiario » est un bestiaire un peu particulier. Les espèces qui s’incarnent dans chacun des trois mouvements sont des êtres non pas anthropomorphes mais guitaro-morphes. C’est la guitare qui donne son empreinte aux autres instruments de l’ensemble : le piano préparé et le trio à cordes. « Bestiario » met en scène une guitare élargie ! Le travail sur ce bestiaire a donc été très précis, très méticuleux. Il fallait que chaque musicien « notre » dans les résonances de la guitare.

L’Ensemble Almaviva a réalisé cet enregistrement dans le studios de la Seine Musicale avec passion et enthousiasme. Et cela s’entend !

Projets de l’Ensemble Almaviva :

une commande à la compositrice colombienne Violeta Cruz

une commande à Graziane Finzi

une collaboration avec le compositeur mexicain Antonio Juan Marco.

Projets de Daniel Alvarado :

une pièce pour guitare électrique, pour Rémy Réber

Odradek, une pièce pour guitare et violon

Musiques supplémentaires :

LUCIANO BERIO

_Chemin V_, pour guitare et orchestre de chambre

Pablo Parquez, guitare

Orchestre de la Radio Télévision suisse italienne - dir. Dennis Russell Davies

Album Now and then

Label ECM ECM2485

GUSTAVO LEGUIZAMON

Pablo Marquez, guitare

Chilena del Solteron

album El cuchi bien temperado

Label ECM ECM2380

DANIEL ALVARADO

Memento Mori(2014) – pour sept voix de femmes et deux percussionnistes

Ensemble Alkymia

Direction : Mariana Delgadillo

Création : le 28 juillet 2014, Vézelay, France

Tañer el Viento(2015) – pour accordéon et guitare

Accordéon : Jean-Etienne Sotty

Guitare : Rémy Reber

Création : le 6 mai 2015, Paris, France

Los Senderos se Bifurcan(2016) – pour violoncelle et grand ensemble Orchestre des Lauréats du Conservatoire

Violoncelle : Cameron Crozman - Direction : David Reiland

Création : le 4 octobre 2016, Paris, France

Steps (within a step) (2015) – pour quatuor de saxophones

Xenon Saxophone Quartet

Création : le 21 février 2016, Herdecke, Allemagne

Totem(2018) – pour contrebasse et électronique

Contrebasse : Louis Siracusa

Création : le 16 juin 2018, Paris, France